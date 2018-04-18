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Toyota подготовила водителям необычные автомобили

  • 18.04.2018, 19:10

Нововведение компании должно снизить количество ДТП.

Toyota планирует в 2021 году начать продавать в США автомобили, которые смогут обмениваться между собой данными при помощи беспроводных сетей V2V и V2I. Это должно снизить количество ДТП, передает autonews.ua.

Компания Toyota впервые представила свои технологии обмена данными между автомобилями при помощи беспроводных сетей в 1999 году. Эти технологии называются V2V (vehicle-to-vehicle) и V2I (vehicle to infrastructure). Различие между ними заключается в том, что первая сеть позволяет обмениваться данными автомобилям друг с другом, а вторая – с объектами транспортной инфраструктуры.

С помощью автономных систем управления автомобиль, получая данные по системе V2V, будет способен сам принимать решение о том, какой маневр лучше всего совершить в конкретный момент движения.

Японский автогигант подал в Департамент транспорта США заявку, чтобы ему разрешили продавать в этой стране машины с системами V2V и V2I. Если японцам дадут «зеленый свет», то такие автомобили появится на американском рынке в 2021 году. Toyota надеется, что и другие автопроизводители начнут внедрять подобные технологии.

На данный момент в США уже продается один автомобиль с технологией обмена данными между автомобилями – Cadillac CTS (он появился в 2017 году). Правда, CTS обменивается данными на расстоянии всего до 300 метров.


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