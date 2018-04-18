В Украине открылся первый магазин часов «Луч» по франшизе 18.04.2018, 19:17

Магазин открылся во Львове.

На прошлой неделе во Львове открылся магазин часов «Луч». Особенность его в том, что это первая точка «Минского часового завода», которую запустили по франшизе. Tut.by узнал, на каких условиях в Украине будет развиваться сеть магазинов белорусских часов.

Точка во Львове открылась на прошлой неделе в ТЦ «Роксолана» в центре Львова.

Начальник отдела продаж ОАО «Минский часовой завод» Василий Желдак рассказывает, что условия покупки франшизы самые обычные. Украинский бизнесмен получает права пользования товарным знаком, оформляет объект в соответствии с брендбуком «Луча» и может развивать сеть в городе. Белорусская сторона в свою очередь не открывает магазины часов во Львове.

О вложениях, правда, пока не говорят. Но белорусы в магазин во Львове не инвестировали.

— В коммерческие подробности не будем углубляться. Это были договоренности между сторонами. Точка по франшизе во Львове — пилотный проект. Пока мы изучаем рынок, насколько это предложение будет интересно для бизнеса. Позже мы сможем какие-то моменты прогнозировать.

Такие стандарты франшизы как роялти, размер паушального взноса и сроки окупаемости находятся в разработке. Сейчас у украинского бизнесмена таких условий нет.

— Пока предложение оптимально не сформировано. Оно в процессе становления.

Также нам пояснили, почему во Львове открылся магазин именно по франшизе.

— Просто есть желание со стороны частного бизнеса. И мы это желание удовлетворяем. Кроме того, мы получим опыт именно по развитию франшизы. Когда мы поймем, что это можно позиционировать, как выгодное вложение для бизнеса — тогда это будет поставлено на поток.

Географического приоритета для открытия точки по франшизе не было. Бизнесмену из Львова доверили открыть магазин «Луча», так как у него уже были часовые объекты. Интересовались покупкой франшизы и в Москве.

— Сейчас в Беларуси у нас 16 магазинов и четыре за рубежом. И наш опыт развития розничной сети показывает, что это правильно — продажи растут. Люди видят, что мы есть и мы развиваемся.

В этом году три магазина «Луча» открылись в Москве. Одну точку готовят к открытию в Санкт-Петербурге в мае, другую — в Киеве. Эти магазины «Минский часовой завод» открывает сам.