Названы 28 лучших бизнес-вузов мира 18.04.2018, 19:47

Эти университеты обеспечивают наиболее качественное образование в сфере бизнеса и менеджмента.

Образовательная компания QS опубликовала свой традиционный ежегодный рейтинг лучших университетов мира, ранжировав вузы, которые обеспечивают наиболее качественное образование в сфере бизнеса и менеджмента, передает reputacia.in.

Рейтинг основан на репутации вуза среди ученых и работодателей, а также на количестве исследований и трудов, которое проводит и публикует учебное заведение, пишет Business Insider. Наибольшее представительство в табели о рангах получили университеты США.

28. Университет Монаша (Австралия). Расположенный в Мельбурне вуз является одним из старейших учебных заведений Австралии. Университет поднялся в рейтинге на две позиции по сравнению с прошлым годом.

27. Пекинский университет (Китай). Единственный вуз на азиатском материке, вошедший в этот рейтинг, несмотря на присутствие в списке двух университетов Гонконга. По сравнению с прошлым годом поднялся сразу на восемь позиций.

26. Университет Рамона Льюля(Испания). Вуз, базирующийся в Барселоне, является одним из десяти лучших европейских университетов по части бизнес-дисциплин, однако, он значительно ухудшил свои позиции в рейтинге, опустившись на восемь строчек.

25. Гонконгский университет (Гонконг). Один из двух университетов Гонконга, представленных в этом списке, поднялся на две строчки по сравнению с прошлогодним рейтингом.

24. Мичиганский университет (США). Вуз, известный своим гигантским стадионом, обладает одной из лучших бизнес-школ в мире.

23. Уорикский университет (Великобритания). Один из его выпускников – Энди Холдейн – главный экономист Банка Англии. Выше этого вуза в рейтинге расположены только четыре университета Великобритании.

22. Нью-Йоркский университет (США). Возможно, не столь известен, как его сосед из Лиги Плюща – Колумбийский университет, однако его бизнес-школа Стерна имеет высокий авторитет.

21. Университет Нового Южного Уэльса(Австралия). Один из немногих австралийских университетов, попавших в этот список, поднялся на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

20. Йельский университет (США). Альма-матер многих известных бизнесменов Америки, включая генерального директора PepsiCo ИндруНуйи.

19. Чикагский университет (США). Еще один вуз, имеющий в своей истории знаменитых выпускников, среди которых и генеральный директор Microsoft Сатья Наделлу.

18. Калифорнийский университет (США). В прошлом году он занимал 16-е место в рейтинге.

17. Копенгагенская школа бизнеса (Дания). Ведущее высшее учебное заведение Скандинавии и лучшее по качеству преподавания.

16. Гонконгский университет науки и технологий(Гонконг). По сравнению с прошлым рейтингом поднялся на пару позиций.

15. Национальный университет Сингапура(Сингапур). Занимает первое место среду вузов Азии, однако его место в рейтинге по сравнению с прошлым годом не изменилось.

14. Мельнбурнский университет (Австралия). Благодаря своим образовательным программам, поднялся в рейтинге сразу на восемь позиций по сравнению в прошлым годом.

13. Северо-западный университет (США). В прошлом году занимал 14-е место в рейтинге.

12. HEC Paris School of Management(Франция). Одна из лучших бизнес-школ Европы, постоянно попадающая в топ-15 различных рейтингов.

11. Калифорнийский университет в Беркли (США). Расположенный всего в двух шагах от Силиконовой долины, Cal Berkeley опустился на одну позицию по сравнению с рейтингом прошлого года.

10. Университет Боккони (Италия). Вуз, базирующийся в Милане, поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

9. Лондонская школа экономики и политических наук (Великобритания). Как видно из названия, LSE более известна свои выпускниками в сфере политики и экономики (27% всех Нобелевских премий по экономике были присуждены специалистам, сотрудничавшим с учебным заведением), но и ее бизнес-школа чрезвычайно успешна. Ее позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом не изменились.

8. Оксфордский университет (Великобритания). Лучший университет Великобритании по многочисленным рейтингам, однако, его бизнес-школа потеряла одна позицию по сравнению с прошлым годом.

7. Кембриджский университет (Великобритания). Главный соперник Оксфорда, а его бизнес-программы, по оценкам специалистов, занимают второе место в Великобритании.

6. Стэнфордский университет (США). Высшая школа бизнеса этого вуза является одним из самых престижных учебных заведений Америки, удерживая шестое место, занятое в прошлом году.

5. Пенсильванский университет (США). Пенн — не самый известный представитель Лиги Плюща, но он предлагает одну из лучших учебных программ по бизнесу и менеджменту. Среди ее учеников – Уоррен Баффет и Дональд Трамп. Пятую строчку рейтинга вуз удерживает уже четвертый год кряду.

4. Массачусетский технологический институт (США). Как правило, более известный своими исследованиями в области науки, MТИ преуспевает и в обучении бизнесу, уже второй год кряду занимая четвертую строчку рейтинга.

3. Лондонская школа бизнеса (Великобритания). Элитарное учебное заведение, вот уже четыре года подряд входящее в топ-3 рейтинга.

2. INSEAD (Франция). Ведущий вуз Европы в плане изучения управления бизнеса. По сравнению с прошлым годом поднялся на одну ступень рейтинга.

1. Гарвардский университет (США). Второй год кряду занимает первую строчку рейтинга. Среди его выпускников — генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и основатель Bloomberg Майкл Блумберг.