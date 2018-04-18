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Смоленский отчет: До вылета на борт Ту-154 были загружены запчасти весом в тонну

  • 18.04.2018, 19:54
ФОТО: FAKTYSMOLEŃSK.GOV.PL

Время пиротехнического контроля Ту-154 не была проверена так называемая «техническая аптечка» весом в 1066 кг.

Подкомиссия Минобороны Польши по делам повторного расследования Смоленской катастрофы сообщила, что во время пиротехнического контроля самолета не была проверена так называемая «техническая аптечка», то есть комплект запасных частей общим весом в 1066 кг, передает «Радио Польша».

В отчете Смоленской подкомиссии говорится, что «техническая аптечка» была загружена на президентский борт до прибытия инспекции в ночь с 9 на 10 апреля 2010 года.

Согласно обнародованным данным, ни Бюро охраны правительства, ни Служба военной контрразведки не были проинформированы о размещении этого багажа на борту Ту-154М, летевшего в Катынь.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский правительственный самолет. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский.


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