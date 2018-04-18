В парке Горького на площадку отдыха рухнул старый тополь 18.04.2018, 20:08

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Инцидент произошел 18 апреля около 10 утра.

Сегодня в парке Горького на площадку отдыха упал старый тополь. Раньше его не вырубили, поскольку «Зеленая сеть» остановила его удаление, сообщает «Минскзеленстрой».

Великовозрастный тополь диаметром более 100 сантиметров упал на площадку отдыха, разрушив подпорную стенку и цветочницу. В 2015 году это дерево обследовали и решили удалить.

Но общественные организации («Зеленая сеть») в результате общественных обсуждений остановили удаление этого дерева наряду с другими великовозрастными деревьями, у которых были признаки опасного — наклон, сухие ветви, но при этом крона зеленая. На упавшем дереве есть внутристволовая гниль, которая способствовала падению. Визуально такую гниль определить невозможно.

Для предупреждения падения деревьев в парке Горького совместно с представителями ГНУ Институт Эспериментальной ботаники имени Купревича НАН Беларуси, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, агрохимической лаборатории УП «Минскзеленстрой» и представителями общественных организаций проведут обследование.