Как идут дела у белорусских футболистов за рубежом Дмитрий Новик, «Прессбол»

18.04.2018, 20:29

Приключения белорусских легионеров.

34-летний уроженец Витебска Сергей Корниленко выводит "Крылья Советов" с капитанской повязкой. Последнюю игру ФНЛ нападающий пропускал из-за перебора карточек. Всего в этом сезоне нападающий провел 29 матчей, в которых забил 12 мячей. Корниленко является лучшим бомбардиром команды, которая после 33-х туров занимает третье место во втором российском дивизионе. Главный тренер команды Андрей Тихонов признал вклад белоруса в результат самарцев: "Игрок года — Сергей Корниленко. Он заслужил это своей игрой. Забил много голов и принес "Крыльям" много набранных очков".

У белорусского десанта в чемпионате России все нормально. Футболисты, которые оказались востребованными в своих клубах несмотря на лимиты, получают регулярную игровую практику. Тимофей Калачев пытается спасти "Ростов". В минувшем туре его команда обыграла СКА (2:0), а белорусский полузащитник отметился двумя голевыми передачами. Александр Карницкий, проведший за "Тосно" 21 матч, в минувшем туре не помог своей команде в матче с "Ахматом" (0:1). А сам белорус отправился отдыхать уже в начале второго тайма.

"Краснодар", обогнав ЦСКА, вошел в тройку сильнейших чемпионата. Радостно, что Александр Мартынович является одним из главных игроков команды. В последней игре его команда разгромила "Арсенал" (3:0), а белорус провел на поле весь поединок.

А вот пермяки Михаил Сиваков и Сергей Баланович в минувшем туре остались на скамейке запасных своей команды.

Александр Хацкевич, кажется, окончательно разочаровался в Никите Корзуне. Полузащитник киевского "Динамо" все реже стал попадать в заявку команды. Зато Никита начал получать практику в дубле команды. В минувшем туре чемпионата среди резервных команд "Динамо" уступило "Шахтеру" (0:1), а Корзун отыграл всю встречу.

Глеб Рассадкин провел за "Звезду" 15 матчей и забил один гол. Правда, в последней встрече молодой нападающий не был заявлен на поединок против "Черноморца" (2:1). "Звезда" занимает десятое место, а бывший клуб Олега Дулуба замыкает турнирную таблицу и находится на 12-й строке.

Ренан Брессан, вернувшийся после годичного перерыва в сборную Беларуси, продолжает стабильно выступать в португальском "Шавеше". В предыдущем туре команда Брессана на выезде сыграла вничью с "Боавиштой" (3:3). Бразилец принял участие в голевой атаке, после которой гости счет сравняли: Ренан пальнул издали, голкипер отбил перед собой, а партнер Брессана после добивания отправил мяч в сетку. На счету игрока национальной команды 28 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии и 8 баллов по системе "гол+пас" (4+4). По этому показателю атакующий полузащитник занимает четвертое место в команде. В турнирной таблице "Шавеш" восьмой.

В минувшем туре чемпионата Турции (Д2) отличился Антон Путило. В начале матча между "Юмраниеспора" и "Анкарагюджю" белорус вывел гостей вперед, а спустя 20 минут получил первую в карьере красную карточку. Хавбек в чужой штрафной затеял драку с соперником и, не сдержав эмоций, Антон ударил своего обидчика по лицу. За такое поведение ему грозит дисквалификация от четырех до семи матчей. Всего полузащитник провел в составе команды 25 встреч, в которых четыре раза отметился забитыми голами и столько же отдал голевых передач. "Анкарагюджю" в турнирной таблице располагается на третьем месте.

Егор Филипенко, сменивший в январе тель-авивский "Маккаби" на скромный "Ашдод", стал ключевым игроком обороны новой команды. За нее защитник сыграл уже 12 матчей. Правда, дела у клуба идут не лучшим образом. Команда находится в подвале турнирной таблицы. После 29 туров "Ашдод" занимает 12-е место. Всего в лиге участвуют 14 команд.

Сергей Кривец проводит не лучший сезон. Последний раз полузащитник "Арки" выходил на поле 4 марта. В том матче его команда проиграла "Краковии" со счетом 1:2. А белорус забил единственный мяч своей команды. Всего на счету Кривца девять матчей и три балла по системе "гол+пас" (2+1). После 30 туров "Арка" занимает девятое место.

У Сергея Политевича в Турции все в порядке. Белорусский защитник стабильно выходит на поле и помогает команде бороться за выживание. После 29 туров "Генчлербирлиги" занимает 15 место из 18. На счету игрока сборной Беларуси 25 матчей и 10 желтых карточек.

Виталий Лисакович восстановился от повреждения, которое в марте помешало сыграть за молодежную сборную. В последнем туре чемпионата Хорватии (Д2) нападающий вышел в стартовом составе загребского "Динамо"-2. Команда белоруса разгромила "Кустошицу" (4:0), а сам Лисакович был заменен на 66-й минуте. После 27 туров "Динамо"-2 лидирует в турнирной таблице Д2.

Денис Поляков 17 апреля отметил 27-й день рождения. За новый клуб защитник играет почти без замен. Вот и в минувшем туре чемпионата Кипра белорус провел на поле весь матч, а АПОЭЛ одержал крупную победу над "Омонией" (4:1). После 32 туров АПОЭЛ занимает второе место.

"Шериф" Юрия Кендыша после трех туров единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Молдовы. Отрадно, что белорусский опорник принимает участие во всех матчах своей команды. Вот и в последнем туре Кендыш провел на поле оба тайма, а "Шериф" минимально обыграл "Милсами" (1:0).

"Нанси" Сергея Черника вполне вероятно окажется в третьем французском дивизионе. Недавний представитель элиты проигрывает всем подряд и откатился на 18-е место из 20. Белорусский голкипер после первой части сезона наблюдает за игрой своей команды либо с трибун, либо со скамейки запасных. Последний раз футболист выходил на газон 6 января. В кубковом матче против "Лиона" "Нанси" потерпел обидное поражение (2:3). Решающий гол Черник пропустил в концовке встречи.

Карагандинский "Шахтер", который возглавляет Владимир Журавель, занимает пятое место. В новой команде Александр Володько успел провести на поле пять встреч. В последней — против "Атырау" — "Шахтер" разошелся нулевой ничьей. А белорус отбегал весь матч.

"Астана" после пятого тура возглавляет первенство Казахстана. Игорь Шитов восстанавливается от травмы. А вот Иван Маевский играет исправно. В минувшем туре «Астана» и "Кайрат" сыграли вничью (1:1). Белорусский полузащитник провел на поле весь матч.

"Иртыш", расположившийся на седьмой строке, также не выявил сильнейшего в крайнем матче чемпионата Казахстана. Клуб Сергея Кисляка разошелся миром с "Кайсаром" (0:0). В активе белоруса пять сыгранных матчей.

Дмитрий Новик, «Прессбол»