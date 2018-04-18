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Жители Черикова помогли задержать пьяного участкового Климовичского РОВД

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  • 18.04.2018, 20:50
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Участкового задержали за езду в нетрезвом состоянии.

Участковый Климовичского РОВД задержан сотрудниками ГАИ в Чериковском районе за вождение в нетрезвом состоянии. По неофициальной информации, это произошло 15 апреля на трассе около Черикова. Граждане обратили внимание на петлявшую по дороге машину и позвонили по номеру 102, передает tut.by.

— УВД Могилевского облисполкома по данной ситуации пока ничего не комментирует, — заявил БелаПАН руководитель группы информации и общественных связей областной милиции Дмитрий Игнатович.

В Климовичском РОВД БелаПАН сообщили, что сотрудник уже уволен. В то же время на сайте Климовичского райисполкома он значится действующим участковым инспектором милиции. В 2016 году, согласно информации на сайте УВД, милиционер сам работал инспектором ДПС.

С конца марта 2018 года Климовичский РОВД возглавляет бывший начальник кричевской милиции Станислав Чуприн. В начале 2017 года он оказался в центре скандала, разгоревшегося после того, как ряд сотрудников Кричевского РОВД во главе с начальником отдела охраны правопорядка и профилактики Игорем Вусиком обратились к министру внутренних дел Игорю Шуневичу с жалобой на поборы, оскорбления и преднамеренное создание служебных трудностей со стороны своего руководства.

Проверка, которую тогда провело МВД в Кричеве, установила «нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов со стороны как руководителя РОВД, так и жалобщика, который является фигурантом этой проверки». В результате начальник кричевской милиции Станислав Чуприн на своей должности остался, а Вусик и его коллега Андрей Шашков в середине мая 2017 года были уволены. Их обвинили в публичном распространении информации, дискредитирующей органы внутренних дел.


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