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Какими поисковиками пользуются в мире и в Беларуси

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  • 18.04.2018, 21:02
  • 1,072

Интересная статистика.

Nn.by сравнил распределение рынка поисковиков в мире и в Беларуси, и вот, какие результаты получились.

В мире

В 2006 году в Оксфордском словаре английского языка появилось новое слово — глагол «гуглить» («to google»). Причиной этого стала чрезвычайная популярность поисковой системы Google в англоязычном мире. И по сей день в своей отрасли компания является,пожалуй,мировым монополистом.

Небольшой популярностью пользуется поисковая система Bing от Microsoft, которая установлена в качестве поисковика по умолчанию на компьютерах под управлением Windows, а также Yahoo!, доля которой понемногу падает.

Интересно, что на родине Google, в США, его популярность несколько меньше, чем в мире — 87% против 91%.

Проникновение поисковой системы российского «Яндекса» на мировой рынок сейчас находится на уровне 0,68%. Однако ситуация в Беларуси совсем другая.

В Беларуси

«Яндекс» наиболее популярен в России, Беларуси, Казахстане, а также Турции. Так, доля этого поисковика в России составляет более 53%, превышая даже долю Google. В Беларуси же цифры другие.

Как видно, российскими сервисами «Яндекс» и «Мэйл.ру» пользуется как раз треть белорусов. Вот как выглядит картина борьбы за лидерство в нашей стране поисковиков «Яндекс» и «Google» в динамике:

Как видно из графика, после пятилетнего снижения популярности, поисковая система «Яндекс» возобновила свой рост в начале 2017 года. Но это вряд ли означает, что Google может уступить российской компании лидерство на рынке Беларуси: сервисы Google являются Стандартными для операционной системы Android, под руководством которой работает 83% смартфонов в нашей стране, а также для браузера Chrome, которым пользуются 50% белорусов.

В материале использовались данные авторитетной ирландской компании StatCounter.


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