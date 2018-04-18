Серебренникову продлили домашний арест 2 18.04.2018, 21:45

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Кирилл Серебренников

Домашний арест российского режиссера Кирилла Серебренникова продлен до 19 июля.

Басманный суд Москвы в среду, 18 апреля, оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 июля. Домашний арест директора "Седьмой студии" Юрия Итина продлен до 24 мая, директора РАМТ Софьи Апфельбаум - до 19 июля. Бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский оставлен в СИЗО до 19 июня. Именно о таких сроках просило следствие, сообщает DW из зала суда.

Ранее о продлении срока домашнего ареста Серебренникову, а также еще трем фигурантам дела "Седьмой студии" ходатайствовало министерство культуры России.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, а в январе 2018 года Следственный комитет отчитался в завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла до 133 млн рублей.