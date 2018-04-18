Почем сейчас квартиры в историческом центре Минска 1 18.04.2018, 21:58

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В риелторских базах есть предложения, где цена квадратного метра в обычных с виду квартирах просто зашкаливает.

Причина кроется в месторасположении — это жилье в центре города. Например, квадратный метр в трехкомнатной квартире в Троицком предместье хозяева оценили в 5714 долларов в эквиваленте. И это не предел. Самые интересные варианты жилья в центре города с ценами — в подборке tut.by.

В Троицком предместье

Трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров продается в доме 1917 года постройки. Адрес — улица Старовиленская, 14. «Все окна выходят на набережную и „Остров слез“. Дом кирпичный (метровые стены). Подъезд аккуратный, хорошие соседи», — говорится в объявлении. Дом носит статус исторической ценности. Квартиру продают за 400 тысяч долларов в эквиваленте.

На улице Ленина, 4

В сталинке предлагают двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров. Жилье расположено в центре города — отсюда большая часть достопримечательностей города находится в шаговой доступности. Стоит квартира 240 тысяч долларов, по 4286 за квадратный метр.

В переулке Михайловском, 4

Трехкомнатная квартира с видом на Михайловский сквер расположена в сталинке 1950 года постройки. Площадь — 83 квадратных метра. Цена — 146 тысяч долларов, по 1749 за «квадрат».

Возле Национального Художественного музея

На улице Кирова, 33, предлагают двухуровневую квартиру площадью 117 квадратных метров. Жилье продают с мебелью и техникой за 260 тысяч евро, по 2220 за квадратный метр.

С видом на ГУМ и Нацбанк

Солнечная теплая сталинка с толстыми стенами, широкими подоконниками и трехметровыми потолками. Окна требуют замены, стены — покраски. На полу — старый дубовый паркет. Сантехника и трубопровод полностью реконструированы в 2009 году, говорится в объявлении о продаже двухкомнатной квартиры на проспекте Независимости, 23. Площадь квартиры — 54 квадратных метра. Продают за 120 тысяч долларов, по 2233 за квадратный метр.

Рядом со стадионом «Динамо»

Однокомнатную квартиру предлагают в доме на улице Кирова, 23. Дом носит статус исторической ценности и сейчас находится на капитальном ремонте. Площадь квартиры — 41 квадратный метр, высота потолков — 4 метра. Продают квартиру за 82 тысячи долларов, по 1992 за квадратный метр.

С видом на Купаловский театр

В доме на Карла Маркса, 36, продают трехкомнатную квартиру площадью 88 квадратных метров. Дом 1953 года постройки, известен тем, что в нем проживала творческая элита. За что в народе дом знают как «писательский». Продают квартиру за 200 тысяч долларов, по 2261 за квадратный метр.

На улице Энгельса, 18

Дом, в котором расположена эта двухуровневая квартира, носит статус исторической ценности и расположен в центре города. Площадь жилья — 67 квадратных метров. Высота потолков — 4,3 метра. Квартиру продают за 146 тысяч долларов, по 2173 за квадратный метр.