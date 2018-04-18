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Армянская диаспора призвала полицейских переходить на сторону народа

  • 18.04.2018, 22:11
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Первый полицейский, перешедший на сторону народа, получит 10 000 долларов.

«Наши соотечественники за рубежом готовят акцию. Заняты сбором средств. Когда соберется первый миллион, акция начнется».

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал пользователь Ара Нерсисян, передает armtimes.com.

«Первый полицейский, перешедший на сторону народа, получит 10 000 долларов, остальные – по два миллиона», - сообщает он.

Напомним, что неделю назад Никол Пашинян с единомышленниками организовали акцию гражданского неповиновения.

Акция проводится в разных районах столицы и разных городах Армении, охватывая с каждым днем все больше людей.


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