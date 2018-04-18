Госдеп США подтвердил гибель российских наемников в Сирии 18.04.2018, 22:29

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Уэсс Митчелл

Фото: AFP

Ранее о гибели нескольких сот граждан РФ в ходе боевых действий заявил и директор ЦРУ.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что в Сирии действуют российские наемники. Выступая в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей на тему «Политика США на неспокойном Ближнем Востоке», он подчеркнул, что, заявляя о стремлении ликвидировать боевиков «Исламского государства» в Сирии, Москва в действительности «направляет свои бомбы на бойцов и даже гражданских лиц, противостоящих режиму» Башара Асада, передает «Голос Америки».

Он заявил, что действия Кремля могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, угрожая прямой военной конфронтацией в США.

«Необдуманное вмешательство (в конфликт) в Сирии и поддержка режима Асада увеличивают риск конфронтации с Западом, - сообщил Митчелл. - Провалившаяся атака российских наемников на подразделени США в Сирии стала лиш5им отрезвляющим напоминанием об этом».

Напомним, что 7 февраля стало известно о попытке нападения на штаб-квартиру «Сирийских демократических сил» под Дейр-эс-Зором. В результате ответной атаки, в которой участвовали и американские силы, по различным сообщениям погибло до 200 нападавших. Позднее СМИ обнаружили свидетельства того, что в их числе были и граждане Российской федерации, подписавшие контракты на службу в так называемой ЧВК Вагнера.

На прошлой неделе, отвечая на вопросы сенатров в верхней палате Конгресса, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в одном из боестолкновений в Сирии погибло «несколько соте» граждан РФ.

Российские власти поначалу отрицали факт гибели россиян в регионе, но затем сообщили о том, что пострадавшие российские граждане не состояли на военной службе, и находились в Сирии «по собственной инициативе».

Выступая в Конгрессе, Уэсс Митчелл подчеркнул, что США по-прежнему рассчитывают разрешить конфликт в Сирии дипломатическим путем.

«Мы оказываем давление на Россию для того, чтобы она проявила себя, как конструктивный участник этого процесса, и убедила Асада сесть за стол переговоров, - сказал помощник госсекретаря США. – Но до сих пор Россия игнорировала наши призывы, пытаясь сорвать (консультации) в Женеве».