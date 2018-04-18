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Украинцы в Польше тратят почти столько же денег, сколько и немцы

  • 18.04.2018, 22:40
Фото с сайта tourradar.com

Украинцы едут в Польшу не только на работу, но и на отдых.

Dziennik Gazeta Prawna публикует статью, посвященную украинцам в Польше, но на этот раз речь идет не о рынке труда, а о туризме. Органы местного управления Польши видят в украинцах не только дешевую рабочую силу, но и клиентов туристической сферы, передает «Радио Польша».

В 2017 году в Польшу приехало 1,5 миллиона украинцев. Из низ 433 тысячи – в туристических целях. Число украинцев, которые приезжают посмотреть и попутешествовать по Польше, с каждым годом увеличивается. Три года назад они заняли третье место, опередив россиян, среди иностранцев, посещающих Польшу. А сейчас уже догоняют британцев. Более того, отмечает издание, украинцы в Польше тратят почти столько же денег, сколько тратят немцы. Польша для них привлекательна в финансовом плане, поскольку здесь дешевле, чем в Западной Европе, поясняют эксперты.

Украинцы уже хорошо знают польские горы Татры, а морское побережье Балтики им пока еще мало известно. Поэтому на этой неделе начался объезд представителей украинских туроператоров региона Западное Поморье. В настоящее время там доминируют туристы из Германии и Скандинавии. Местные власти хотят, чтобы к ним присоединились туристы из Украины.


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