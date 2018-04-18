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Кубу возглавит Мигель Диас-Канель

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  • 18.04.2018, 22:55
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Мигель Диас-Канель

На Кубе ожидается событие эпохального характера – конец эпохи Кастро.

Впервые социалистический Остров свободы возглавит, человек родившийся после Кубинской революции 1959 года.

По образованию Мигель Диас-Канель – инженер-электронщик. В молодости он принимал участие в интернациональной миссии в Никарагуа, был первым секретарем Союза молодых коммунистов провинции Вилья-Клара. В 2009-2012 гг. был министром высшего образования Кубы. В феврале 2013 года был избран первым заместителем председателя Госсовета Кубы, пишет mk.ru.

Какой будет Куба при новом лидере? Его политическое лицо пока остается загадкой, интервью зарубежным СМИ он не раздает, а в кубинских масс-медиа в основном сообщается о его поездках по стране или за рубеж. Некоторые наблюдатели указывают на то, что Диас-Канель выглядит относительно либеральным деятелем. Припоминают, что в юности он слушал рок-музыку и носил длинные волосы. Он призывает к предоставлению кубинцам более широкого выхода в Интернет, а сам появляется на публике с планшетом в руках.

Земляки из его родной провинции Вилья-Клара называют его «человеком из народа», блестяще учившимся в школе. Партийным руководителем в Вилья-Кларе Мигель Диас-Канель стал в непростые годы, когда Куба на фоне распада Советского Союза оказалась в состоянии глубочайшего экономического кризиса. Тогда, в условиях дефицита горючего он ездил на работу на велосипеде – в отличие от других партфункционерах, пользовавшихся «Ладами».


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