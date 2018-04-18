Пиар-кампания Telegram от Роскомнадзора

Пиар-кампания Telegram от Роскомнадзора1
- 18.04.2018, 23:14
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Активность мессенджера значительно выросла после блокировки.
Специалисты сервисов аналитики Telegram-каналов Combot, TGStat и Telemetr проследили, как изменилась активность в мессенджере Telegram в России после начала блокировки 16 апреля. Они использовали собственные данные и данные аналитической компании App Annie, передает vc.ru.
Какие данные использовались
Дневной охват — суммарное количество просмотров каналов с аудиторией свыше 40 тысяч подписчиков по данным TGStat.
Дневной прирост — суммарное количество вступивших в каналы не уникальных пользователей.
Рейтинги в Google Play и App Store — данные App Annie.
Ежедневное количество новых записей — данные Telemetr. Похожую динамику зафиксировал TGStat.
Рост числа новых каналов — данные Telemetr. Сервис работает как индексатор Telegram, ежедневно добавляя новые каналы. В график были включены только что созданные каналы.
Охват публикаций о средствах обхода блокировки — количество упоминаний ботов и сайтов с решениями в русскоязычном сегменте Telegram с 26 марта.
Что происходит после блокировки Telegram
После блокировки Telegram стал использовать подсети IP-адресов Amazon и Google, чтобы обойти ограничения.
Вечером 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке подсетей IP-адресов Amazon и Google. 17 апреля количество адресов в списке на блокировку превысило 19 млн, позднее Роскомнадзор снял блокировку с 2 млн адресов. К 16:00 18 апреля в выгрузке было 16,3 млн адресов.
Массовая блокировка этих адресов привела к нарушениям в работе других сервисов и компаний, использующих облака Amazon и Google.
Роскомнадзор открыл горячую линию для проверки сообщений о сервисах, которые якобы не работают из-за массовой блокировки IP-адресов. 18 апреля ведомство отчиталось, что часть сайтов и адресов, на недоступность которых поступали жалобы, стабильно работают.
Правозащитная организация «Агора» предложила владельцам пострадавших сайтов и сервисов помощь с подготовкой исков к Роскомнадзору и выпустила инструкцию по составлению заявлений.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сутки попыток заблокировать Telegram привели к «деградации» мессенджера на 30%. О чём конкретно речь, он не уточнил.