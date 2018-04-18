Пиар-кампания Telegram от Роскомнадзора 1 18.04.2018, 23:14

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Активность мессенджера значительно выросла после блокировки.

Специалисты сервисов аналитики Telegram-каналов Combot, TGStat и Telemetr проследили, как изменилась активность в мессенджере Telegram в России после начала блокировки 16 апреля. Они использовали собственные данные и данные аналитической компании App Annie, передает vc.ru.

Какие данные использовались

Дневной охват — суммарное количество просмотров каналов с аудиторией свыше 40 тысяч подписчиков по данным TGStat.

Дневной прирост — суммарное количество вступивших в каналы не уникальных пользователей.

Рейтинги в Google Play и App Store — данные App Annie.

Ежедневное количество новых записей — данные Telemetr. Похожую динамику зафиксировал TGStat.

Рост числа новых каналов — данные Telemetr. Сервис работает как индексатор Telegram, ежедневно добавляя новые каналы. В график были включены только что созданные каналы.

Охват публикаций о средствах обхода блокировки — количество упоминаний ботов и сайтов с решениями в русскоязычном сегменте Telegram с 26 марта.

Что происходит после блокировки Telegram

После блокировки Telegram стал использовать подсети IP-адресов Amazon и Google, чтобы обойти ограничения.

Вечером 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке подсетей IP-адресов Amazon и Google. 17 апреля количество адресов в списке на блокировку превысило 19 млн, позднее Роскомнадзор снял блокировку с 2 млн адресов. К 16:00 18 апреля в выгрузке было 16,3 млн адресов.

Массовая блокировка этих адресов привела к нарушениям в работе других сервисов и компаний, использующих облака Amazon и Google.

Роскомнадзор открыл горячую линию для проверки сообщений о сервисах, которые якобы не работают из-за массовой блокировки IP-адресов. 18 апреля ведомство отчиталось, что часть сайтов и адресов, на недоступность которых поступали жалобы, стабильно работают.

Правозащитная организация «Агора» предложила владельцам пострадавших сайтов и сервисов помощь с подготовкой исков к Роскомнадзору и выпустила инструкцию по составлению заявлений.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сутки попыток заблокировать Telegram привели к «деградации» мессенджера на 30%. О чём конкретно речь, он не уточнил.