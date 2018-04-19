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Совбез ООН обсуждает отравление Скрипалей

  • 19.04.2018, 7:32
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На обсуждение вынесены выводы Организации по запрещению химического оружия.

Совет Безопасности ООН проводит заседание по имевшей место 4 марта в британском городе Солсбери попытке отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает «Голос Америки».

Великобритания утверждает, что Скрипали были отравлены разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим ОВ «Новичок», которое было нанесено на ручку двери дома Сергея Скрипаля, и возлагает вину на Россию.

По данным ВВС, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, которое проводит очистительные работы в Солсбери, сообщает, что в составе вещества, доставленного в «жидкой форме», была использована «очень маленькая доза» «Новичка».

Ранее в среду Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия собрался в Гааге по требованию Великобритании после отчета инспекторов ОЗХО о событиях в Солсбери.

В резюме отчета, опубликованном на минувшей неделе, ОЗХО подтверждает «выводы Соединенного Королевства, относящиеся к характеру токсического химического вещества, которое было использовано в Солсбери», но не упоминает название «Новичок».

Москва отрицает свою причастность к инциденту.


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