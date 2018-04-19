Белорусам на заметку: в Польше появился сервис, показывающий открытые в воскресенье магазины 1 19.04.2018, 7:45

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Разработано бесплатное мобильное приложение Niedzielne zakupy.

В Польше разработали бесплатное мобильное приложение Niedzielne zakupy («Воскресные покупки»), показывающее адреса магазинов, которые открыты в свободные от торговли дни, сообщает 34travel.me.

Появление такого сервиса связано со вступлением в силу в Польше нового закона о запрете торговли по воскресеньям. Запрет доставляет неудобства как жителям страны, так и путешественникам. Особенно тем, которые приезжают в страну лишь на один уик-энд.

Новое приложение показывает на карте открытые магазины с указанием товаров, которые там можно купить. Список магазинов постоянно пополняется – пользователи могут добавить информацию об открытых магазинах, написав разработчикам. Приложение можно скачать бесплатно, и работает оно во всех крупных городах Польши. Пока доступна лишь версия сервиса для Android. Но разработчики обещают в скором времени запустить приложение и для устройств, работающих на iOs.

Скачать приложение можно здесь.