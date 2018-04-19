Трамп: У нас была суровая схватка с русскими в Сирии 19.04.2018, 7:53

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что он проводит самую жесткую политику в отношении Москвы.

В конце пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абе во Флориде, когда Дональд Трамп уже собрался уходить, он решил рассказать, что думает о взаимоотношениях с Россией, сообщает РБК. Комментируя реплику из зала касательно санкций против Москвы, глава Белого дома заявил, что «США введут новые санкции, когда они их действительно заслужат».

«Никто не вел себя так жестко с Россией как президент Трамп. Это не журналисты пишут. Спросите у Москвы. Вам там расскажут, что жестче меня никого не было», — заявил глава Белого дома.

«У нас была очень суровая схватка в Сирии. Месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально», — заявил Трамп.

Напоследок глава Белого дома заявил, что США могут ладить и с Китаем, и с Россией, и с Японией, и с другими странами.

Трансляцию пресс-конференции Трампа вела в своем twitter пресс-служба Белого дома.

Трамп не пояснил, что имел в виду, когда говорил о «суровой схватке» в Сирии.

Накануне помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл дал показания международному комитету палаты представителей, в ходе которых заявил о «недавней провалившейся атаке российских наемников на позиции США в Сирии».

7 февраля силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли массированный авиаудар по проправительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Американские военные тогда заявляли, что этот шаг стал ответом на нападение сторонников президента Сирии Башара Асада на штаб «Сирийских демократических сил», которых поддерживает Вашингтон.

Позднее СМИ сообщили, что в атаке на позиции «Сирийских демократических сил» участвовали также российские наемники из ЧВК Вагнера. Bloomberg сообщил, что при ударе погибли 200 человек, источники агентства заявляли, что «большая часть» была россиянами. О гибели «пары сотен русских» 12 апреля заявил и глава ЦРУ Майк Помпео.