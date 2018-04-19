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Оппозиция предложила план по смене власти в Армении

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  • 19.04.2018, 8:07
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Фото: photolure.am

Революция будет распространяться волнообразно.

Лидер парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян в ходе митинга в среду вечером представил, как проходит "бархатная" революция и трансформация власти в Армении, сообщает newsarmenia.am.

С 13-го апреля Пашинян проводит в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождались столкновениями с силами правопорядка на проспекте Баграмяна, в результате которых травмы получили 46 человек, в том числе, сам Никол Пашинян и шесть полицейских.

"Объявленная нами революция волнообразно распространяется по Армении и Диаспоре. Это проявляется в поддержке известных деятелей культуры. Процесс должен приобретать новые масштабы. Люди продолжают оказывать нам финансовую поддержку. Это первое движение в Армении, которое не связывают с внешними силами. Главной целью нашей борьбы являются национальные интересы Армении и Арцаха", - сказал Пашинян.

По его словам, люди уехавшие из Армении много лет назад пишут, что готовы вернуться. Митинги находятся в центре внимания иностранных СМИ, в частности, вчерашний митинг набрал 5 млн. просмотров в YouTube.

"Я хочу предложить план действий по смене власти. Призываю жителей сел и маленьких городов оказывать влияние на местные власти, чтобы те выступили в поддержку "бархатной" революции. Мы должны сделать так, чтобы в каждом министерстве и ведомстве Армении начались сидячие забастовки сотен граждан. Полиция должна перестать защищать эти здания, потому что они принадлежат народу", - сказал Пашинян.

Он призвал не видеть в сотрудниках полиции врагов и избегать провокаций. Он также прокомментировал участие несовершеннолетних в митингах, отметив, что оно не противоречит законодательству.

"Мы продолжим завтра перекрывать дороги. Наши действия начнутся завтра с 8:00 и окружить правительственные здания, чтобы сотрудники не могли войти. Но я не скажу, какие", - сказал Пашинян.

Он предложил участникам митинга осуществить шествие до резиденции премьер-министра Армении и на месте определить дальнейшие действия.

Пашинян также сообщил, что пригласил присоединиться к движению всемирно известных музыкантов Сержа Танкяна и Шарля Азнавура.

Перед началом митинга на Площади Республики участники акции протянули многометровый флаг Армении.

На митинге 17 апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции и блокировал вместе с соратниками большинство зданий в центре города, в которых располагаются государственные ведомства, в том числе Центральный банк, Генпрокуратура и ряд министерств. В среду Пашинян и его соратники ненадолго заблокировали подступы к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также проводят мирное шествие по улицам столицы, агитируя студенчество присоединиться к акциям.

Во вторник в парламенте Армении состоялись выборы премьер-министра, в результате которых 77-ю голосами "за" и 17-ю голосами "против" Серж Саргсян был избран главой правительства. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал во вторник указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.


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