Земляки рассказали о милицейском начальнике, устроившем в Минске пьяный дебош 19.04.2018, 8:33

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Фото: belta

В послужном списке начальника Гомельского РОВД многое обращает на себя внимание.

От «понять и простить» до «жестоко наказать и уволить». Так на информацию о пьяном дебоше начальника Октябрьского РОВД Гомельщины реагируют местные жители, сообщает «Белсат».

Проступок Геннадия Моджары не остался незамеченным, но должным ли образом отреагирует на него милицейское руководство?

Глубинная реформа Министерства внутренних дел, которую 6 лет назад обещал провести новоназначенный министр Шуневич, предусматривала создание позитивного имиджа белорусского милиционера. Позитивные оценки, конечно, звучат, но только в День милиции, в другие же дни – от имиджа не остается ничего. Так, в городском поселке Октябрьский, на Гомельщине, сейчас бурно обсуждают поведение своего милицейского начальника. Геннадий Моджара поехал в столицу повышать профессиональную квалификацию, но повысил градус и устроил в столичном кафе дебош, после которого попал в вытрезвитель.

«Начальник милиции должен показывать пример совести, искренности, достоинства. В этой ситуации что показал начальник милиции?», – спросил блогер Андрей Паук у байкера.

«Свое достоинство!», – со смехом ответил он.

Паук: «За такое «достоинство» нужно наказывать»

«Почему обычных людей увольняют с работы после таких случаев? И мне кажется, что и главу милиции надо показательно уволить», – считает Паук.

Что на такое же поведение своего подчиненного сказал министр Игорь Шуневич – до сих пор не известно, хотя после досадного инцидента прошла почти неделя.

«Это не рядовой работник, все же он возглавлял, занимал определенную должность, поработал достаточно, поэтому, очевидно, взяли тайм-аут, чтобы определиться», – говорит правозащитник Олег Волчек.

Но есть и другая причина.

«У них нет сегодня кадров, чтобы под 100% увольнять из милиции, так как идет большой недобор», – говорит Волчек.

«Он избивал меня, ломал руки-ноги»

А такие кадры, как Геннадий Моджара, – на вес золота. Он и преступника найдет, и оппозиционера, и независимого журналиста побьет. Так, до начала этого года Моджара работал первым заместителем начальника Лоевского РОВД. Здесь 2 года назад и произошло досадное знакомства с ним журналиста Константина Жуковского.

«Он избивал меня, ломал руки-ноги, хватал за шею, душил, потом ставил ноги на голову свои, прыгал по голове ногами. Также наручники сжимал и прыгал по наручникам», – вспоминает журналист.

Константин Жуковский, известный своими журналистскими расследованиями, поехал в Лоев, чтобы и в деле высокопоставленного милиционера провести свое расследование.

«Я опросил более 100 человек сегодня. 50 человек фактически отказываются говорить не потому, что не знают, а потому, что боятся», – рассказывает Жуковский.

Не побоялась и как могла оправдала милиционера его крестная.

«Он мой крестник, он мой самый золотой, дорогой. В этот день у него была годовщина по матери. Он не смог приехать сюда помянуть мать и, видимо, по этому поводу выпил. Знаете, у каждого свои нервы, расстроился», – вступается за Моджару его крестная.

«Все люди говорят – козел!»

А вот что рассказывают другие жители Лоева:

— Завели туда в милицию, головой били, жесть, о пол! Ой!

— Все люди говорят – козел!

— Ему не место в органах внутренних дел.

Не побоялся после своего избиения рассказать о манере Геннадия Моджары Константин Жуковский. Сам министр Шуневич тогда обещал разобраться в деле, и если бы он тогда прислушался к журналистам «Белсата», то не пришлось бы сейчас в очередной раз из-за одного и того же милиционера отмывать запятнанный имидж.