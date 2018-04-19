В парламенте Сербии растоптали государственный флаг Хорватии 19.04.2018, 8:39

Из-за скандала хорватские депутаты вынуждены были прервать визит в Белград.

Парламентская делегация Хорватии досрочно отменила свой визит в Сербию, после того, как сербский депутат-националист Воислав Шешель растоптал хорватский флаг в сербском парламенте и называл членов делегации "усташами", сообщает издание Balkan Insight.

"Несмотря на очень хорошее начало официального визита ... из-за этого акта, который унижает достоинство Хорватии, мы отменили визит", - говорится в сообщении.

Делегация планировала встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич 18 апреля.

"Неуважение к государственным символам Хорватии не допускается, а также оскорбляет сербский народ, который гордится своим гостеприимством", - прокомментировал ситуация спикерка сербского парламента Майя Гойкович.

Напомним, 11 апреля Гаагский трибунал приговорил Воислава Шешеля к 10 годам заключения. Сербского депутата обвиняли в призывах к этнической чистки и разжигания межэтнических преступлений во время войны в Югославии 1990-х годов.

Однако, из-за того, что он провел 11,5 лет под арестом, в тюрьму Шешель не попадет.