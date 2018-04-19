Матч брестского «Динамо» и «Днепра» стал рекордным по посещаемости 19.04.2018, 8:44

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Игру посетили 7000 зрителей.

7000 человек пришли на полуфинальный матч Кубка страны «Динамо» — «Днепр» (2:0) в Бресте, сообщает pressball.by.

Ранее в сезоне-2018 лишь один поединок белорусских клубов собирал сопоставимую аудиторию. Встречу 3-го тура высшей лиги БАТЭ — «Динамо-Брест» (2:0) на «Борисов-Арене» посетили 6489 зрителей.