Матч брестского «Динамо» и «Днепра» стал рекордным по посещаемости
- 19.04.2018, 8:44
Игру посетили 7000 зрителей.
7000 человек пришли на полуфинальный матч Кубка страны «Динамо» — «Днепр» (2:0) в Бресте, сообщает pressball.by.
Ранее в сезоне-2018 лишь один поединок белорусских клубов собирал сопоставимую аудиторию. Встречу 3-го тура высшей лиги БАТЭ — «Динамо-Брест» (2:0) на «Борисов-Арене» посетили 6489 зрителей.
🔝 7000 болельщиков поддержали "Динамо-Брест" в первом матче 2018 года на "Брестском". Спасибо! 💙 #fcdb1960 pic.twitter.com/uJESFKdZxg— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 18 апреля 2018 г.