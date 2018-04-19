закрыть
19 апреля 2018, четверг, 9:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Матч брестского «Динамо» и «Днепра» стал рекордным по посещаемости

  • 19.04.2018, 8:44
Архивное фото

Игру посетили 7000 зрителей.

7000 человек пришли на полуфинальный матч Кубка страны «Динамо» — «Днепр» (2:0) в Бресте, сообщает pressball.by.

Ранее в сезоне-2018 лишь один поединок белорусских клубов собирал сопоставимую аудиторию. Встречу 3-го тура высшей лиги БАТЭ — «Динамо-Брест» (2:0) на «Борисов-Арене» посетили 6489 зрителей.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип