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СБУ опубликовала список отправленных в Сирию наемников Вагнера

  • 19.04.2018, 8:59

Боевиков тайно перебрасывали из Владивостока на крейсере «Варяг».

Служба безопасности Украины обнародовала список наемников ЧВК «Вагнер», которые были тайно доставлены из Владивостока в Сирию на крейсере «Варяг» ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди них жители российских Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что как минимум для двоих наемников из этого списка (А.Крохун и П.Соломонов) плавание на «Варяге» стало «путешествием в один конец».

Грицак добавил, что в случае возникновения в МО РФ «трудностей» в установлении паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ для привлечения их к уголовной ответственности как наемников, СБУ готова обнародовать и эту информацию.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала свидетеля переправки в Сирию кораблями ВМС России наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании Дмитрия «Вагнера» Уткина.

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус и вообще не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения.


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