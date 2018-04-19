СБУ опубликовала список отправленных в Сирию наемников Вагнера
- 19.04.2018, 8:59
Боевиков тайно перебрасывали из Владивостока на крейсере «Варяг».
Служба безопасности Украины обнародовала список наемников ЧВК «Вагнер», которые были тайно доставлены из Владивостока в Сирию на крейсере «Варяг» ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди них жители российских Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия.
Глава СБУ Василий Грицак отметил, что как минимум для двоих наемников из этого списка (А.Крохун и П.Соломонов) плавание на «Варяге» стало «путешествием в один конец».
Грицак добавил, что в случае возникновения в МО РФ «трудностей» в установлении паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ для привлечения их к уголовной ответственности как наемников, СБУ готова обнародовать и эту информацию.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала свидетеля переправки в Сирию кораблями ВМС России наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании Дмитрия «Вагнера» Уткина.
Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус и вообще не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения.