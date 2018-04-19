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Израиль отмечает 70-ю годовщину независимости

  • 19.04.2018, 9:14

По всей стране проходят праздничные мероприятия.

День независимости Израиля (Йом Ацмаут), отмечаемый в этом году 18-19 апреля, является праздничным. В стране проводится множество мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Одним из главных событий этого дня является парад военно-воздушных и военно-морских сил Армии обороны Израиля, сообщает newsru.co.il.

Военный парад

19 апреля в 08:45 почетный воздушный парад пройдет над резиденцией президента Израиля в Иерусалиме.

С 09:35 до 14:30 воздушный парад с участием самолетов и вертолетов ВВС ЦАХАЛа, а также самолетов ВВС Греции, Италии, Австрии, Канады, Великобритании и Польши пройдет над 100 городами и населенными пунктами страны и авиабазами.

С 09:35 до 14:20 аэробатическая группа ВВС проведет выступления над Хайфой, Цфатом, Кирьят-Шмоне, Тверией, базой ВВС "Рамат-Давид", Тель-Авивом, Ашдодом, Ашкелоном, базой ВВС "Тель-Ноф", музеем ВВС на базе "Хацерим", Иерусалимом и Беэр-Шевой.

В 10:45-12:00 пройдут массовые десантирования в Хайфе, Тверии и Тель-Авиве.

Пресс-служба ЦАХАЛа просит население не пользоваться мультикоптерами в районах проведения мероприятий ВВС.

Морской парад начнется от пляжа "Дадо" в Хайфе в 10:20 и завершится в 15:30 у побережья Ашкелона. Около 18:00 у берегов Хайфы пройдет "закатный парад".

Кроме того, на открытых военных базах будут проходить тематические выставки.

Израилю 70 лет. Статистика

Незадолго до празднования Дня независимости Центральное статистическое бюро опубликовало статистические данные о населении Израиля.

В соответствии с опубликованной информацией, в канун 70-летия государства число жителей составляет примерно 8.842.000 человек, в 11 раз больше, чем в момент провозглашения независимости Израиля в 1948 году. Тогда в еврейском государстве проживали 806 тысяч человек.

Согласно прогнозам, в 2048 году, когда Израиль отметит столетие, число жителей страны составит 15,2 миллионов человек.

За последний год число израильтян увеличилось на 163 тысячи человек (1,9%). За 12 месяцев в Израиле родились 177 тысяч младенцев, в страну репатриировались 27 тысяч евреев и членов их семей. За тот же период 41 тысяча израильтян скончались.

Еврейское население составляет 6.589.000 человек (74,5% населения). 1.849.000 израильтян – арабы (20,9%), а 404.000 (4,6%) человек относятся к разнообразным категориям: христиане не арабского происхождения, люди иных религиозных конфессий или не имеющие определенной религиозной идентификации.

Темп роста населения в первые десять лет существования государства составлял в среднем 8% в год. В 80-х годах он снизился до 2%, а в 90-х годах превысил 3% благодаря репатриации евреев из бывшего СССР.

В последнее десятилетие прирост населения вновь составляет 2%. Прогнозируется, что к 2048 году темпы роста населения снизятся до 1,7%, а к 2065 году – до 1,6%.

С момента основания государства и до сегодняшнего дня в Израиль репатриировались 3,2 миллиона человек. ЦСБ отмечает, что за 70 лет имели место две крупные волны репатриации: в 50-х годах в страну прибыли примерно 700 тысяч репатриантов, что удвоило население страны, а в 90-х годах в Израиль репатриировались более 900 тысяч "олим", увеличив число жителей на 10%. В период "большой алии" 90-х голов в Израиль прибыли 43% от общего числа репатриантов.

В 1949 году в Израиле было 500 населенных пунктов, и за 70 лет их число увеличилось до 1214. На сегодняшний день 44% жителей страны живут в 15 крупных городах (с населением от 100 тысяч жителей и более). В Иерусалиме, занимающем первое место по числу жителей, проживают 882 тысячи человек.

В 1950 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 66,3 года, а женщин – 69,5 лет. В нынешнем десятилетии среди евреев средняя продолжительность жизни мужчин составляет 81,5, а женщин – 84,7. Продолжительность жизни среди арабских мужчин составляет 77,2, а среди женщин – 81,4.

Площадь государства составляет 22.072 квадратных километра. Протяженность полосы пляжей Средиземного моря – 194 км, а Красного моря – 12 км.


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