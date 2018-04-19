Освобожденного из рабства в Сочи белоруса отправили домой 2 19.04.2018, 9:25

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Бывший гастарбайтер смог вернуться в родной Гомель.

43-летнего белоруса, который уехал на заработки в Сочи, где его пытали раскаленным ножом и кочергой, 18 апреля отправили домой. Об этом сообщили в паблике российского движения «Альтернатива», пишет kp.by.

Напомним, в среду появилась информация о том, что белоруса спасли из рабства в Сочи. По версии движения «Альтернатива», гомельчанин Николай отправился в Россию, чтобы заработать денег на лечение матери, которая болеет раком. Устроился на стройку в пригороде Сочи, жил в общежитии. Однажды его пригласил другой работодатель: пообещал платить больше. Николай согласился и стал в одиночку ремонтировать бывший санаторий. «Хозяева» отобрали у него паспорт, не платили и даже пытали белоруса.

Нашли Николая с помощью поисково-спасательных отрядов, в которые обратились родные. Координатор по Краснодару ночью вывез Николая из Сочи, пока его «хозяева» спали. В Москве ему помогли написать заявление в полицию.