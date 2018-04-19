В Ереване демонстранты заблокировали правительство и ложатся под машины полиции 5 19.04.2018, 9:40

2,225

Прямой видеорепортаж из столицы Армении.

Участники протестной акции, собравшиеся ранним утром в четверг на площади Республики в Ереване, подошли к зданию правительства N3, где располагаются некоторые министерства, в том числе, Минздрав и Минсельхоз, Национальная статистическая служба и другие государственные ведомства, сообщает newsarmenia.am.

К их приходу у главного входа в здание уже был выставлен тройной кордон полиции. Митингующие выстроились шеренгой перед полицейскими. Участники акции направились также к запасному входу в здание, где также был выставлен кордон. Некоторые активисты, в том числе, сам Пашинян также остались дежурить у этого входа, растянувшись цепочкой.

Лидер парламентской фракции "Елк", главы партии "Гражданский договор" Никол Пашинян отметил, что они в рамках своей мирной акции преследуют цель предоставить государственным служащим возможность не приходить на работу.

В результате действий полиции митингующие были оттеснены в сторону от прохода к запасному зданию.

Напряженная ситуация сложилась перед главным входом. Полицейские подвергают приводу активистов, сидящих на ступеньках, и затолкали их в полицейские машины.

Активисты ложатся под полицейские машины, чтобы не допустить их движения. Остальные окружают машины и требуют отпустить задержанных.

Накануне Пашинян на митинге призвал заблокировать здание правительства, где проводятся заседания, и не допустить его проведения.

С 13-го апреля Пашинян проводит в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождались столкновениями с силами правопорядка на проспекте Баграмяна, в результате которых травмы получили 46 человек, в том числе, сам Никол Пашинян и шесть полицейских.

На митинге 17 апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции и блокировал вместе с соратниками большинство зданий в центре города, в которых располагаются государственные ведомства, в том числе Центральный банк, Генпрокуратура и ряд министерств. В среду Пашинян и его соратники дважды подходили к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также проводили мирное шествие по улицам столицы, агитируя студенчество присоединиться к акциям. Полиция подвергала приводу активистов, большинство из которых позже были отпущены за исключением двоих, которых задержали.

17-го апреля в парламенте Армении состоялись выборы премьер-министра, в результате которых 77-ю голосами "за" и 17-ю голосами "против" Серж Саргсян был избран главой правительства. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал во вторник указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Накануне президент подписал указы о назначении первого вице-премьера, двух вице-премьеров, а также о назначении министра обороны и главы МИД.