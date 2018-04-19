закрыть
19 апреля 2018, четверг, 11:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Эксперты: Популярность Telegram растет после блокировки

  • 19.04.2018, 10:19

Число обращений к сайту и загрузок приложения резко выросло, как и использование VPN и Proxy.

В первый день блокировки Telegram в России его использование не снизилось, а, наоборот, выросло, следует из данных, подготовленных аналитической компанией SimilarWeb по просьбе РБК. 16 апреля у сайта telegram.org было 1,2 млн посетителей из России, что на 27% выше, чем 9 апреля (аудитория сервиса может меняться в зависимости от дня недели, поэтому сравнивается понедельник к понедельнику).

Количество совершаемых за день скачиваний приложения Telegram для платформы Android российскими пользователями выросло за неделю более чем в два раза, до более 102 тыс. загрузок. Приложение в итоге оказалось установлено на 19,9% всех устройств, работающих на платформе Android в России (на 9 апреля этот показатель составлял 19,5%). Из тех, у кого было установлено приложение, по данным на 16 апреля, его использовали 51,59% против 38,98% неделей ранее.

SimilarWeb не анализирует показатели для iOS; по данным Deloitte, на середину 2017 года более 70% основных телефонов пользователей в России были на Android. За год доля устройств на этой платформе с установленным приложением Telegram выросла почти вдвое — 17 апреля 2017 года (эта дата также пришлась на понедельник) оно было на 8,97% устройств в России, среди них 35,24% использовали приложение ежедневно. На 18 декабря прошлого года (также понедельник) эти показатели составляли 15,85 и 35,19% соответственно.

Хроника противостояния

По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, в марте в России у Telegram было 15 млн активных пользователей.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать доступ к Telegram из России из-за того, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Суд удовлетворил иск 13 апреля и обязал Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к Telegram. 16 апреля ведомство внесло доменные имена telegram.org, t.me и web.telegram.org, а также IP-адреса серверов Telegram в реестр запрещенных ресурсов, после чего операторы должны были ограничить доступ к ним. На какое-то время это привело к перебоям в работе мессенджера, но к вечеру 16 апреля она практически полностью восстановилась.

Как объясняли в Роскомнадзоре, мессенджер стал активно использовать новые IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud для того, чтобы пользователи оставались онлайн без применения специальных программ для обхода блокировок. Роскомнадзор, в свою очередь, начал вносить эти IP-адреса в реестр запрещенных. Причем ведомство вносило сразу целые пулы адресов, что привело к тому, что недоступными оказались сайты, которые были никак не связаны с Telegram, но также использовали IP-адреса Amazon Web Services и Google Cloud.

Во вторник, 17 апреля, Telegram продолжал работать, хотя и с перебоями.

Анонимные помощники

SimilarWeb также проанализировала по просьбе РБК, как изменялся интерес к приложениям VPN и Proxy-серверов, которые позволяют пользоваться интернетом анонимно и открывать запрещенные в той или иной стране сайты. Анализировались приложения, которые в последние недели попадали в топ по количеству загрузок в магазинах мобильных приложений.

Лидером по количеству скачиваний с 9 по 16 апреля оказалось приложение Opera Free VPN. С 9 апреля эту программу загрузили более 75 тыс. пользователей Android в России. Пики загрузок пришлись на 13 апреля (26,4 тыс.) и 16 апреля — (17,6 тыс.). Opera Free VPN по состоянию на 16 апреля было установлено у 1,22% пользователей Android в стране, что является лучшим результатом среди приложений, проанализированных SimilarWeb по просьбе РБК. Хотя бы раз в день к этой программе обращались 23,87% пользователей. Однако, как ранее объявил разработчик этого приложения — компания OSL Networks, он прекратит поддержку программы с 30 апреля этого года.

Вторым по числу загрузок среди проанализированных оказалось приложение Browsec VPN. За эти дни его скачали почти 64 тыс. раз, из которых на 13 и 16 апреля пришлись 23,9 тыс. и 19,9 тыс. загрузок. Browsec VPN было установлено у 0,35% пользователей Android в России, из них 27,06% использовали его хотя бы раз в день.

Облачные переговоры

В понедельник Роскомнадзор открыл горячую линию для рассмотрения обращений от сайтов, пострадавших в результате веерной блокировки Роскомнадзором пулов IP-адресов, используемых в том числе Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью «Известиям», что ведомство вступило в переписку с владельцами облачных сервисов, чьими ресурсами пользуется Telegram. «Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы», — отметил Жаров. При этом глава Роскомнадзора признал, что заблокировать все сервисы VPN и Proxy-серверы, которые позволяют получать доступ к запрещенным сайтам, физически невозможно. «Начиная от самописных на коленке и заканчивая коммерческими — их [проксирующих программ] сотни тысяч. Но отдельные наиболее широкого использования — да, возможно заблокировать», — говорил Александр Жаров.

Александр Жаров также говорил «Ведомостям», что к концу дня вторника им «удалось добиться деградации» Telegram на 30%.

Ранее советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прогнозировал, что российская аудитория Telegram в связи с блокировкой сократится на 80%. Он объяснял, что обычный потребитель, как правило, ленится устанавливать VPN и средства скрытия — по словам Клименко, спецсредствами пользуются только около 5% аудитории интернета в России.

Сергей Солонин, один из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), вложивший в нее $17 млн, в интервью «Коммерсанту» связал возможное падение количества пользователей сервиса в России с падением качества услуг Telegram из-за блокировки. Вместе с тем предприниматель выразил мнение, что в мире количество пользователей сервиса после событий в России вырастет, а общее количество пользователей Telegram в России — около 15 млн — сравнил с месячным глобальным приростом аудитории мессенджера.

Похожую оценку привел и основатель Telegram Павел Дуров. Он рассказал, что на Россию приходится около 7% всей пользовательской базы Telegram, а полная потеря российского рынка может компенсироваться в других регионах за несколько месяцев.

Как росла аудитория популярных Telegram-каналов

За последние несколько дней выросла и аудитория популярных Telegram-каналов. Например, у канала Mash с 13 апреля по 18 апреля количество читателей выросло на 6%, до 294,5 тыс., у канала «Сталингулаг» — на 11%, до 263,3 тыс., у «Футляр от виолончели» — на 6%, до 151,5 тыс., у канала «Незыгарь» — почти на 5%, до 138,4 тыс., у канала «Кашин» — на 5%, до 22,2 тыс.

Издатель и главный редактор канала Mash Никита Могутин рассказал РБК, что обычно канал набирает в сутки от 600 до 1,5 тыс. новых подписчиков, в пиковые дни — 3–4 тыс. «В дни блокировки Mash стабильно вышел на показатель 1–5 тыс. новых подписчиков в сутки, что существенно превышает средние показатели роста аудитории, добавляет Могутин. Автор Telegram-канала «Сталингулаг» рассказал РБК, что в среднем аудитория канала увеличивалась на 15 тыс. подписчиков в месяц, а с начала апреля количество новых подписчиков уже превысило 40 тыс. человек. Необходимость в Telegram будет расти, уверен он, так как все действия Роскомнадзора «наглядно демонстрируют, что это единственный на сегодняшний момент мессенджер, который гарантирует анонимность своим пользователям».

Автор анонимного Telegram-канала «Незыгарь» сообщил РБК, что, согласно проведенному по заказу этого канала исследованию, благодаря действиям Роскомнадзора Telegram сейчас «углубляется» в Россию. В частности, по его словам, рост аудитории идет за счет крупных российских городов и провинции. Исследование проводилось в форме соцопроса пользователей и фокус-групп (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар) и экспертов в сфере телекоммуникаций (Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Хельсинки и Дубай). «Оно также показало, что Telegram имеет длительный запас прочности сохранения аудитории, так как ее лояльность находится на очень высоком уровне», — отметил автор канала «Незыгарь».

Автор канала «Кашин» Олег Кашин объяснил увеличение аудитории «повышением общего интереса к Telegram в связи со скандалом». В перспективе, как считает Кашин, превращение Telegram в «запрещенную платформу» неизбежно снизит аудиторию, но при этом изменит ее качественно. «Сейчас нас читают, условно, даже пенсионеры. А после успешной блокировки это будут гики и технически продвинутая молодежь. А это уже более принципиальное изменение, чем цифры», — добавил Кашин.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель