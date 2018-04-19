Эксперты: Популярность Telegram растет после блокировки 19.04.2018, 10:19

Число обращений к сайту и загрузок приложения резко выросло, как и использование VPN и Proxy.

В первый день блокировки Telegram в России его использование не снизилось, а, наоборот, выросло, следует из данных, подготовленных аналитической компанией SimilarWeb по просьбе РБК. 16 апреля у сайта telegram.org было 1,2 млн посетителей из России, что на 27% выше, чем 9 апреля (аудитория сервиса может меняться в зависимости от дня недели, поэтому сравнивается понедельник к понедельнику).

Количество совершаемых за день скачиваний приложения Telegram для платформы Android российскими пользователями выросло за неделю более чем в два раза, до более 102 тыс. загрузок. Приложение в итоге оказалось установлено на 19,9% всех устройств, работающих на платформе Android в России (на 9 апреля этот показатель составлял 19,5%). Из тех, у кого было установлено приложение, по данным на 16 апреля, его использовали 51,59% против 38,98% неделей ранее.

SimilarWeb не анализирует показатели для iOS; по данным Deloitte, на середину 2017 года более 70% основных телефонов пользователей в России были на Android. За год доля устройств на этой платформе с установленным приложением Telegram выросла почти вдвое — 17 апреля 2017 года (эта дата также пришлась на понедельник) оно было на 8,97% устройств в России, среди них 35,24% использовали приложение ежедневно. На 18 декабря прошлого года (также понедельник) эти показатели составляли 15,85 и 35,19% соответственно.

Хроника противостояния

По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, в марте в России у Telegram было 15 млн активных пользователей.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать доступ к Telegram из России из-за того, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Суд удовлетворил иск 13 апреля и обязал Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к Telegram. 16 апреля ведомство внесло доменные имена telegram.org, t.me и web.telegram.org, а также IP-адреса серверов Telegram в реестр запрещенных ресурсов, после чего операторы должны были ограничить доступ к ним. На какое-то время это привело к перебоям в работе мессенджера, но к вечеру 16 апреля она практически полностью восстановилась.

Как объясняли в Роскомнадзоре, мессенджер стал активно использовать новые IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud для того, чтобы пользователи оставались онлайн без применения специальных программ для обхода блокировок. Роскомнадзор, в свою очередь, начал вносить эти IP-адреса в реестр запрещенных. Причем ведомство вносило сразу целые пулы адресов, что привело к тому, что недоступными оказались сайты, которые были никак не связаны с Telegram, но также использовали IP-адреса Amazon Web Services и Google Cloud.

Во вторник, 17 апреля, Telegram продолжал работать, хотя и с перебоями.

Анонимные помощники

SimilarWeb также проанализировала по просьбе РБК, как изменялся интерес к приложениям VPN и Proxy-серверов, которые позволяют пользоваться интернетом анонимно и открывать запрещенные в той или иной стране сайты. Анализировались приложения, которые в последние недели попадали в топ по количеству загрузок в магазинах мобильных приложений.

Лидером по количеству скачиваний с 9 по 16 апреля оказалось приложение Opera Free VPN. С 9 апреля эту программу загрузили более 75 тыс. пользователей Android в России. Пики загрузок пришлись на 13 апреля (26,4 тыс.) и 16 апреля — (17,6 тыс.). Opera Free VPN по состоянию на 16 апреля было установлено у 1,22% пользователей Android в стране, что является лучшим результатом среди приложений, проанализированных SimilarWeb по просьбе РБК. Хотя бы раз в день к этой программе обращались 23,87% пользователей. Однако, как ранее объявил разработчик этого приложения — компания OSL Networks, он прекратит поддержку программы с 30 апреля этого года.

Вторым по числу загрузок среди проанализированных оказалось приложение Browsec VPN. За эти дни его скачали почти 64 тыс. раз, из которых на 13 и 16 апреля пришлись 23,9 тыс. и 19,9 тыс. загрузок. Browsec VPN было установлено у 0,35% пользователей Android в России, из них 27,06% использовали его хотя бы раз в день.

Облачные переговоры

В понедельник Роскомнадзор открыл горячую линию для рассмотрения обращений от сайтов, пострадавших в результате веерной блокировки Роскомнадзором пулов IP-адресов, используемых в том числе Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью «Известиям», что ведомство вступило в переписку с владельцами облачных сервисов, чьими ресурсами пользуется Telegram. «Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы», — отметил Жаров. При этом глава Роскомнадзора признал, что заблокировать все сервисы VPN и Proxy-серверы, которые позволяют получать доступ к запрещенным сайтам, физически невозможно. «Начиная от самописных на коленке и заканчивая коммерческими — их [проксирующих программ] сотни тысяч. Но отдельные наиболее широкого использования — да, возможно заблокировать», — говорил Александр Жаров.

Александр Жаров также говорил «Ведомостям», что к концу дня вторника им «удалось добиться деградации» Telegram на 30%.

Ранее советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прогнозировал, что российская аудитория Telegram в связи с блокировкой сократится на 80%. Он объяснял, что обычный потребитель, как правило, ленится устанавливать VPN и средства скрытия — по словам Клименко, спецсредствами пользуются только около 5% аудитории интернета в России.

Сергей Солонин, один из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), вложивший в нее $17 млн, в интервью «Коммерсанту» связал возможное падение количества пользователей сервиса в России с падением качества услуг Telegram из-за блокировки. Вместе с тем предприниматель выразил мнение, что в мире количество пользователей сервиса после событий в России вырастет, а общее количество пользователей Telegram в России — около 15 млн — сравнил с месячным глобальным приростом аудитории мессенджера.

Похожую оценку привел и основатель Telegram Павел Дуров. Он рассказал, что на Россию приходится около 7% всей пользовательской базы Telegram, а полная потеря российского рынка может компенсироваться в других регионах за несколько месяцев.

Как росла аудитория популярных Telegram-каналов

За последние несколько дней выросла и аудитория популярных Telegram-каналов. Например, у канала Mash с 13 апреля по 18 апреля количество читателей выросло на 6%, до 294,5 тыс., у канала «Сталингулаг» — на 11%, до 263,3 тыс., у «Футляр от виолончели» — на 6%, до 151,5 тыс., у канала «Незыгарь» — почти на 5%, до 138,4 тыс., у канала «Кашин» — на 5%, до 22,2 тыс.

Издатель и главный редактор канала Mash Никита Могутин рассказал РБК, что обычно канал набирает в сутки от 600 до 1,5 тыс. новых подписчиков, в пиковые дни — 3–4 тыс. «В дни блокировки Mash стабильно вышел на показатель 1–5 тыс. новых подписчиков в сутки, что существенно превышает средние показатели роста аудитории, добавляет Могутин. Автор Telegram-канала «Сталингулаг» рассказал РБК, что в среднем аудитория канала увеличивалась на 15 тыс. подписчиков в месяц, а с начала апреля количество новых подписчиков уже превысило 40 тыс. человек. Необходимость в Telegram будет расти, уверен он, так как все действия Роскомнадзора «наглядно демонстрируют, что это единственный на сегодняшний момент мессенджер, который гарантирует анонимность своим пользователям».

Автор анонимного Telegram-канала «Незыгарь» сообщил РБК, что, согласно проведенному по заказу этого канала исследованию, благодаря действиям Роскомнадзора Telegram сейчас «углубляется» в Россию. В частности, по его словам, рост аудитории идет за счет крупных российских городов и провинции. Исследование проводилось в форме соцопроса пользователей и фокус-групп (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар) и экспертов в сфере телекоммуникаций (Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Хельсинки и Дубай). «Оно также показало, что Telegram имеет длительный запас прочности сохранения аудитории, так как ее лояльность находится на очень высоком уровне», — отметил автор канала «Незыгарь».

Автор канала «Кашин» Олег Кашин объяснил увеличение аудитории «повышением общего интереса к Telegram в связи со скандалом». В перспективе, как считает Кашин, превращение Telegram в «запрещенную платформу» неизбежно снизит аудиторию, но при этом изменит ее качественно. «Сейчас нас читают, условно, даже пенсионеры. А после успешной блокировки это будут гики и технически продвинутая молодежь. А это уже более принципиальное изменение, чем цифры», — добавил Кашин.