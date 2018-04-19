Декреты № 3 и № 1 возрождают тунеядство в стране 2 Константин Скуратович

19.04.2018, 10:18

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Константин Скуратович

Место безработных займут настоящие «тунеядцы».

В середине 90-х потерять работу было легко, найти — трудно, а хороший заработок — очень трудно. Вот и приходилось белорусам «крутиться». Отмечу, однако, что формирующаяся новая экономика создавала и новые возможности для людей. Я, например, легко переводил тексты с немецкого языка на русский. Литературно…

И однажды мне предложили перевести детектив из жизни нью-йоркской мафии, уже переведенный с английского языка на немецкий. Я примерно представлял, как могли жить американские жулики в этом легендарном мегаполисе и согласился. Но оказалось, что даже подробная калька на русском (а детектив до этого переводился для западногерманского читателя) не поддавалась литературной интерпретации. По той причине, что на самом деле я не знал, как живут простые гангстеры и в Америке, и в ФРГ.

И редактор этого не знал

Так, я писал, что жизнь босса прервала пуля «киллера». Он поменял «киллера» на наемного убийцу, утверждая, что читателям не знаком этот термин. В скором времени получилось, что читатели зарубежных детективов освоили и новую для себя лексику. Были огромные трудности с пониманием бытовых подробностей, социальных и прочих отношений различных социальных типов и групп.

Трудно было представить жилище современного американского горожанина, то, что он ест на завтрак, как занимается сексом, как принимает «водные процедуры». Например, пользуется «джакузи» — гидромассажной бытовой ванной, но у нас джакузи ни у кого не было, и в наших словарях (толковых) не имелось описания этой штуки.

Поражала жизнь городского дна, обитателей Гарлема, которые получали пропитание в магазинах, где к концу дня свободно выставлялись продукты, срок реализации которых истекал. То есть и продукт сохранял все свои потребительские качества. И раздавался беднякам бесплатно.

Вывод для меня ошеломляющий — в США кормят всех граждан, трудятся они или нет, не разделяя на «хороших» и «плохих». Чтобы «плохие» не мешали «хорошим» эффективно трудиться с пользой для себя, общества и страны. Вот вам и коммунистический принцип — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Для гармонизации личности? Нет, просто так. Дело в том, что один из отцов-основателей США Томас Пейн считал, что земля первоначально принадлежала всем людям. А с появлением частной собственности на землю, среди людей, равных в правах по своей природе и по факту рождения, появляются богатые и бедные. Так вот, богатые должны от своих прибылей выплачивать «дивиденды». На самом деле, от выгодной эксплуатации «общих богатств».

Вот такая забавная, на наш взгляд ситуация, которая разрешается американским правительством. В экономике этой страны всегда существует безработица, отсутствует подневольный труд, граждане — свободные люди, а не свободные — не граждане.

Поэтому белорусский руководитель глубоко заблуждается, считая, что в США существует проблема «тунеядцев».

Как невозможное стало возможным

В Беларуси тоже такой проблемы не было бы, если бы ее не породил он сам. И для самооправдания сослался на Америку. Де мол, в этой стране порядка 50 миллионов человек, не имеющих медицинские страховки, не могут получить медицинскую помощь. Он часто все путает, и норовит подносить женщинам мороженое, а детям цветы. В данном случае он не учитывает, что государственной медицины, подобной белорусской, в США нет. Медицинское страхование гражданам проводится частными компаниями, лечение — в частных клиниках, и то и другое не является обязательным.

И 50 миллионов американцев не покупают страховки не столько потому, что денег нет, а потому, что у них имеется много возможностей эффективно лечиться, не покупая полисы.

Оказывается, правовая доктрина США исходит из того, что в отношении государства и общества соблюдается принцип всеобщих моральных и этических норм, присущих человеческой природе. Естественное право в правовой иерархии стоит выше права, установленного государством.

Если его нормы противоречат естественному праву, физические лица могут их не исполнять. Иными словами, естественное право укрепляет легитимность государственного права, которое, в свою очередь, основывается на естественном праве, вытекает из него и в случае расхождения с естественным правом теряет свою легитимность и подлежит изменению.

Да, законы, каковыми бы они ни были, должны исполнятся. Но несовершенные законы должны корректироваться и заменяться в установленном порядке.

В белорусской Конституции тоже содержатся нормы естественного права, они даже декларированы как приоритетные над государственным правом, но в действительности ему подчиняются. Если бы это было не так, то появление пресловутых «тунеядских декретов» было бы невозможным. Как и невозможно появления «тунеядцев» в нашем обществе.

Законы восходят к Библии

Америка многоконфессиональна, веротерпима, свободолюбива, и многие нормы ее правовой доктрины восходят к Библии. Поэтому трудно представить, чтобы правительство страны сознательно лишало поддержки своих менее успешных граждан. Ведь оно и существует ради того, чтобы обеспечить им достаточную поддержку.

И нам трудно представить, что один из главных принципов американского здравоохранения направлен именно на поддержку больных: «Независимо от того, кем вы являетесь, где проживаете, и есть ли у вас медицинская страховка, вы не будете отвергнуты национальной системой здравоохранения, если обратитесь за помощью».

Даже самые принципиальные критики американского здравоохранения не находят доказательств того, что незастрахованные люди мучительно умирают, и никто им не помогает. Вывод специалистов — отсутствие страховки не увеличивает страдания и не ускоряет летальный исход.

Наоборот, ежегодно правительство расходует порядка 50 млрд. долларов на лечение незастрахованных американцев. Огромная сумма, которая доказывает, что медицинская помощь оказывается всем без исключения.

Остановимся на этом факте и воздержимся от анализа действующих там технологий. Возвратимся к нашим реалиям, и назовем принципиальное отличие американской системы здравоохранения от белорусской медицины. Американец может покупать медицинскую страховку, может ее не покупать.

В первом случае он будет лечиться «бесплатно», и никто не заставит его покупать за свои деньги дополнительные (платные) услуги, во втором случае ему придется лечиться за свои деньги, и никто не обвинит его в «социальном иждивенчестве», не потребует от него дополнительной покупки услуг через медицинскую страховку.

Иных стимулов нужных не нахожу

Белорусский работник в течение всей своей трудовой жизни производит обязательные отчисления в соцстрах. Как отмечается специалистами, в нашей стране размер страхового взноса составляет 35% ( 34% платит работодатель, 1% — сам работник) фонда оплаты труда и является одним из самых высоких страховых тарифов в системах социального страхования, действующих в мире.

Абсолютное большинство работниц и работников имеют к моменту выхода из трудоспособного возраста более тридцати лет трудового стажа. Иными словами, отчисления в соцстрах составляют около 10 годовых фондов оплаты труда работника.

Последняя «пенсионная реформа» ввела в систему социального страхования понятие страхового стажа, который представляет продолжительность тех отрезков трудовой деятельности, на протяжении которых производились обязательные страховые отчисления. Минимальный страховой стаж, который дает право работнику на получение пенсии по возрасту, решили ежегодно повышать на полгода (с 15 лет) с тем, чтобы в 2025 году он вырос до 20 лет.

Тот, кто не сможет получить страховой стаж на момент выхода из трудоспособного возраста, будет получать социальную пенсию, равную половине прожиточного минимума. Это огромный стимул для населения, заинтересованного заработать этот страховой стаж.

Потому что пенсия в 100 долларов закрепляет за гражданином пожизненное клеймо социального иждивенца и фактически обретает его на нищенское «доживание».

Как сказала бы Екатерина Великая, поиск иных дополнительных стимулов занятости не считаю нужным.

А с другой стороны, у мужчины, например, есть возможность за вычетом 1,5 года службы в армии, 3-5 лет учебы в учебном заведении, заработать до пенсии 35-летний страховой стаж из минимально необходимых 20 лет. Вполне резонно, что многие попробуют эти 10-15 лет использовать для своей свободной самореализации в сферах, которые официально квалифицируются как незанятость. Извечная мечта идиота — если уж старость неизбежна, то лучше всего отдохнуть в молодости. По крайней мере, иметь законное, официально не контролируемое, но увлекательное занятие.

В любом случае государственное обслуживание их в старости не обременит казну. Тем более, что большинство из них все-таки заработают необходимый им страховой стаж. То есть они успеют профинансировать все государственные программы, оплатить все государственные услуги, поскольку от навязчивого государственного сервиса уклониться не может никто. Тем более, в Америке, где каждый гражданин, имеющий доходы, платит налоги, все оплачивают услуги, которыми пользуются.

Но там нет государственного ЖКХ, медицина частная, образование частное, спорт — или любительский, или профессиональный. И даже Трампу, будь у него желание завести личную хоккейную команду, содержать ее придется за собственные деньги.

Небольшая, но принципиальная разница, которая не позволяет американскому президенту оскорблять граждан страны, а его белорусский коллега постоянно этим занимается. И гордится, что сам это придумал, никто ему не подсказывал: «Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы за них же платим.

А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьмах».

Надо заставить их работать! Идею перевести места заключения на полный хозрасчет и обеспечить высокую рентабельность производства удалось реализовать Сталину, который организовал Гулаг. Но Лукашенко, разумеется, не Сталин, да и времена изменились. Даже в нашей небольшой стране, занятой повышением эффективности производства, невозможно найти рентабельное занятие для заключенных.

Совхозы, создаваемые для «расконвоированных» в системе Шуневича, делу не помогут. В противном случае, не пришлось бы придумывать сомнительные декреты.

Детские сады и школы? Но ведь и дети «тунеядцев» служат в белорусской армии. Их ведь надо учить в школе. И все, похоже, идет к тому, что через несколько лет только они будут в ней и служить. Но руководитель над этим не задумывается.

Как я занимался сноубордом

В очередной раз отстегав «тунеядцев» с помощью своих журналистов, он тут же переключился на хоккей, футбол, фристайл и, почему-то, на сноуборд. Понятия не имея, что это такое, я обратился к Википедии. И вздохнул от огорчения. Оказывается, сноуборд (англ.) — это спуск с заснеженных склонов и гор на специальной доске. Я на доске в детстве спускался с любого пригорка, когда под рукой не было лыж или санок, не догадываясь, что был сноубордистом.

Могу ли я спросить, как мольеровский Журден учителя, чем я занимался в детстве — физкультурой или спортом. Могу! Чтобы услышать ответ — спортом. Как это важно вовремя узнать, чем ты на самом деле занимаешься. Недавно рассказали о мальчике, который думал, что пишет стихи, и очень огорчился, когда узнал, что пишет прозу. До сих пор вспоминает этот досадный факт в биографии.

Руководитель государства, а по совместительству и председатель НОК, считает, что победы белорусских спортсменов повышают международный авторитет страны, поэтому за каждым успешным спуском с горки на сноуборде стоит государственная идеология.

Если спортсмен садиться на свой снаряд, то спускаться вниз должен быстрее всех. Не только спортсмены, но и музыканты, певцы, сантехники, столяры, колхозники. А у них задача повышенной трудности. Не только доярка должна надаивать молока больше всех, но и ее коровы должны давать молока больше зарубежных коров.

Чепуха какая-то получается, как отвечал Киса Воробьянинов на поучения Остапа Бендера. Вот и я ничего не могу понять в этой идеологической чепухе. И не только я. Недавно прочитал у известного оппозиционного публициста, что он согласен с требованиями руководителя государства: «Да, гражданин должен участвовать в финансировании государственных программ». Давать деньги на хоккей, сноуборд, разные «дожинки» в том числе.

На финансировании тюрем, куда всякий гражданин может попасть в любой момент. И он должен четко осознавать, что государство пенитенциарную систему использует избирательно и целенаправленно. В первую очередь, против нормальных (винных только по нашим декретам-законам) граждан и тех, кто больше всех усердствует в финансировании мест лишения свободы. А там давно устоявшаяся иерархия, которая нормальных людей опускают ниже плинтуса.

Так зачем усердствовать?

«Они не знают, чего они хочут»

Ora et labora, — молись и трудись! — принцип, которым руководствовались монахи-бенедиктинцы. Но эту «идеологию» они применили к себе, пробуя сочетать воедино созерцательную молитву и физический труд. Белорусский руководитель пробует подмять под себя это средневековую идеологему — молитесь (мне) и трудитесь (на меня).

Стремление незатейливое, но настойчивое. Те более, что подготовительная работа проведена. Так, белорусы лишены всех имущественных прав. Земля принадлежит народу? Но ведь распоряжается ею государство (правительство).

Как, впрочем, и всем остальным общественным богатством. У белоруса (народа) из всего движимого и недвижимого имущества в полной (пока!) собственности и имеется только его рабочая сила. Причем она приобрела свою цену в результате формированием рыночных отношений, с появлением рынка труда. Там рабочая сила приобрела товарную форму. И дала возможность продавать свою рабочую силу или покупать чужую.

По рыночной, то есть свободной цене. Как правило, продавец и покупатель договариваются. Но бывают постоянные исключения, когда сделка теряет смысл.

Равновесие спроса и предложение рабочей силы на рынке постоянно нарушается и ведет к безработице. Высокий спрос повышает цену рабочей силы, поэтому покупателю приходится ограничиваться заполнением только самых необходимых вакансий.

Когда предложение превышает спрос, то цена рабочей силы снижается, и для определенного количества продавцов сделка теряет экономический смысл. Рынок имеет очень большие возможности, но ограничивает претензии и покупателей, и продавцов.

Ничто не может заставить покупателя приобретать рабочую силу по цене выше рыночной, ничто не может заставить продавца снизить цену ниже рыночной. И никто. Ни государство, ни правительство, ни органы местной власти, ни милиция, если они не пойдут на ликвидацию самого рынка.

То есть обяжут каждого работать там, куда пошлют (скажут, по общественной необходимости), трудиться за те деньги, которые сочтут нужным платить. А предпринимателей обяжут принимать на работу всех, кого направят административные органы.

В таком случае безработица как социально-экономическое явление исчезнет, а сначала исчезнут разоренные государством бизнесы. По незнанию, или по злому умыслу, неважно.

И в этот момент место безработных займут настоящие «тунеядцы», порождаемые отсутствием рыночной экономики. Для примера, советская система, упразднив безработицу, породила эту социальную группу, за уничтожение которой безуспешно боролась до последних дней своего существования.

В итоге, от тунеядства избавились, но новым властям и безработица не понравилась. Они занялись обратной переквалификацией безработных в «тунеядцев».

Как сказала бы одна из героинь Михаила Зощенко — они и сами не знают, чего они хочут. А я уточню — потому, что без борьбы не можут.

Константин Скуратович, «Белрынок»