Как читать жировку 3 19.04.2018, 10:28

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Все услуги в жировке разделены на группы.

Сначала идут основные ЖКУ, оплачиваемые по субсидируемым тарифам, затем — по экономически обоснованным тарифам, пишет сайт kurjer.info.

Также в извещении в отдельный раздел вынесены «возмещаемые расходы». Сегодня это две позиции: расходы на освещение мест общего пользования и работу оборудования, а также расходы на электроэнергию, затраченную на работу лифта.

Основные жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым тарифам

1. Техническое обслуживание

Стоимость услуги рассчитывается исходя из общей площади квартиры. На каждого зарегистрированного человека положено применение субсидируемых тарифов в расчёте 20 м2, плюс ещё 10 м2 — на семью. Если прописан 1 человек, то норма составит 30 м2, если два, то 50 м2. За остальную площадь оплата насчитывается по экономически обоснованным тарифам.

2. Капитальный ремонт

Сумма привязана только к площади и не зависит от числа зарегистрированных. Для жилых помещений применяется субсидируемый тариф — сейчас он составляет 0,0953 рубля за 1 м2, для нежилых — экономически обоснованный.

3. Горячее водоснабжение (подогрев воды)

Стоимость теплоэнергии, затраченной на подогрев воды во всём доме, распределяется между квартирами пропорционально расходу горячей воды в каждой. Независимо от расхода стоимость подогрева воды рассчитывается по субсидируемому тарифу при условии, что в квартире зарегистрирован хотя бы 1 человек.

4. Холодное водоснабжение (холодная вода)

В этой графе учитывается вся вода, которая вытекла из ваших кранов. Норма на одного прописанного — 140 л в сутки. Если в месяце 28 дней, то это 3,92 м3; 30 дней — 4,2 м3; 31 день — 4,34 м3 в месяц. Эти объёмы оплачиваются по льготному тарифу. Вся остальная вода оплачивается по полному тарифу.

5. Водоотведение (канализация)

Здесь учитываются те же показания счётчиков воды (горячей и холодной в сумме) и действуют те же нормативы. В пределах нормы плата начисляется по субсидируемому тарифу. Всё, что выше нормы, дороже.

6. Теплоснабжение (отопление)

Если в доме есть общедомовой счётчик, количество тепла, затраченного на отопление всего дома, делим на общую площадь всех квартир в доме. Этот результат умножаем на площадь своей квартиры, получаем количество тепла (Гкал), затраченного на её отопление. Потом эти Гкал умножаем на тариф.

Если в доме нет счётчика, то плата за отопление зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра такой общей площади. Услуга оплачивается по полному тарифу, если в квартире никто не зарегистрирован или жильё сдаётся внаём для краткосрочного проживания.

7. Техническое обслуживание лифта

Тариф на техобслуживание лифта — 1,4 рубля с человека (за исключением детей до 7 лет). Если в квартире никто не проживает, стоимость услуги определяется исходя из общей площади квартиры.

8. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (вывоз мусора)

Плата зависит от числа проживающих в квартире. Тариф на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами определяется местными властями. Если в квартире никто не зарегистрирован, то взимается тариф за одного условного проживающего.

9. Санитарное содержание вспомогательных помещений

Для расчёта суммируются все затраты по санитарному содержанию и делятся на число проживающих, за вычетом детей до 7 лет. Есть важный нюанс — сумма не может быть выше 0,56 рубля с человека. Государство тариф не субсидирует.

Дополнительные жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам и возмещаемые расходы

1. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений — тамбуров, подъездов

Предельный тариф для освещения мест общего пользования — 0,46 руб. с человека в месяц (кроме детей до 7 лет).

2. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта

Тариф — 0,52 руб. с человека в месяц.

Стоимость зависит от:

- количества проживающих, кроме детей до 7 лет;

- показаний группового счётчика расхода электричества, распределяется между квартирами пропорционально количеству проживающих.

Что ещё можно узнать из жировки

- Какой процент от стоимости ЖКУ оплачивают жильцы дома.

- Какова общая площадь всех квартир, тамбуров и лестниц в доме.

- Сколько холодной и горячей воды потребил дом.

- Сколько электроэнергии ушло на освещение подъездов, на работу лифтов.

- Сколько жильцов участвует в оплате ЖКУ по общедомовым счётчикам тепла, воды и электроэнергии.

- Сколько потратили организации на текущий ремонт, техобслуживание, санитарное содержание дома в расчётном месяце.