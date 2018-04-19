Как читать жировку

Как читать жировку3
- 19.04.2018, 10:28
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Все услуги в жировке разделены на группы.
Сначала идут основные ЖКУ, оплачиваемые по субсидируемым тарифам, затем — по экономически обоснованным тарифам, пишет сайт kurjer.info.
Также в извещении в отдельный раздел вынесены «возмещаемые расходы». Сегодня это две позиции: расходы на освещение мест общего пользования и работу оборудования, а также расходы на электроэнергию, затраченную на работу лифта.
Основные жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым тарифам
1. Техническое обслуживание
Стоимость услуги рассчитывается исходя из общей площади квартиры. На каждого зарегистрированного человека положено применение субсидируемых тарифов в расчёте 20 м2, плюс ещё 10 м2 — на семью. Если прописан 1 человек, то норма составит 30 м2, если два, то 50 м2. За остальную площадь оплата насчитывается по экономически обоснованным тарифам.
2. Капитальный ремонт
Сумма привязана только к площади и не зависит от числа зарегистрированных. Для жилых помещений применяется субсидируемый тариф — сейчас он составляет 0,0953 рубля за 1 м2, для нежилых — экономически обоснованный.
3. Горячее водоснабжение (подогрев воды)
Стоимость теплоэнергии, затраченной на подогрев воды во всём доме, распределяется между квартирами пропорционально расходу горячей воды в каждой. Независимо от расхода стоимость подогрева воды рассчитывается по субсидируемому тарифу при условии, что в квартире зарегистрирован хотя бы 1 человек.
4. Холодное водоснабжение (холодная вода)
В этой графе учитывается вся вода, которая вытекла из ваших кранов. Норма на одного прописанного — 140 л в сутки. Если в месяце 28 дней, то это 3,92 м3; 30 дней — 4,2 м3; 31 день — 4,34 м3 в месяц. Эти объёмы оплачиваются по льготному тарифу. Вся остальная вода оплачивается по полному тарифу.
5. Водоотведение (канализация)
Здесь учитываются те же показания счётчиков воды (горячей и холодной в сумме) и действуют те же нормативы. В пределах нормы плата начисляется по субсидируемому тарифу. Всё, что выше нормы, дороже.
6. Теплоснабжение (отопление)
Если в доме есть общедомовой счётчик, количество тепла, затраченного на отопление всего дома, делим на общую площадь всех квартир в доме. Этот результат умножаем на площадь своей квартиры, получаем количество тепла (Гкал), затраченного на её отопление. Потом эти Гкал умножаем на тариф.
Если в доме нет счётчика, то плата за отопление зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра такой общей площади. Услуга оплачивается по полному тарифу, если в квартире никто не зарегистрирован или жильё сдаётся внаём для краткосрочного проживания.
7. Техническое обслуживание лифта
Тариф на техобслуживание лифта — 1,4 рубля с человека (за исключением детей до 7 лет). Если в квартире никто не проживает, стоимость услуги определяется исходя из общей площади квартиры.
8. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (вывоз мусора)
Плата зависит от числа проживающих в квартире. Тариф на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами определяется местными властями. Если в квартире никто не зарегистрирован, то взимается тариф за одного условного проживающего.
9. Санитарное содержание вспомогательных помещений
Для расчёта суммируются все затраты по санитарному содержанию и делятся на число проживающих, за вычетом детей до 7 лет. Есть важный нюанс — сумма не может быть выше 0,56 рубля с человека. Государство тариф не субсидирует.
Дополнительные жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам и возмещаемые расходы
1. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений — тамбуров, подъездов
Предельный тариф для освещения мест общего пользования — 0,46 руб. с человека в месяц (кроме детей до 7 лет).
2. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта
Тариф — 0,52 руб. с человека в месяц.
Стоимость зависит от:
- количества проживающих, кроме детей до 7 лет;
- показаний группового счётчика расхода электричества, распределяется между квартирами пропорционально количеству проживающих.
Что ещё можно узнать из жировки
- Какой процент от стоимости ЖКУ оплачивают жильцы дома.
- Какова общая площадь всех квартир, тамбуров и лестниц в доме.
- Сколько холодной и горячей воды потребил дом.
- Сколько электроэнергии ушло на освещение подъездов, на работу лифтов.
- Сколько жильцов участвует в оплате ЖКУ по общедомовым счётчикам тепла, воды и электроэнергии.
- Сколько потратили организации на текущий ремонт, техобслуживание, санитарное содержание дома в расчётном месяце.