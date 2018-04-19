Карчевский на саммите НАТО: Слово «солидарность» должно вернуться как принцип 19.04.2018, 10:36

Станислав Карчевский

Фото: stanislawkarczewski.pl

Агрессия РФ в Украине является вызовом для всего Альянса.

Глава польского Сената Станислав Карчевский на саммите Бухарестского формата заявил об угрозе НАТО из-за российской агрессии в Украине.

Станислав Карчевский участвует в Первом парламентском саммите Бухарестского формата, передает «Польское радио». В этой инициативе предусматривается сотрудничество стран восточного фланга НАТО. К Бухарестскому формату относятся Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония.

В своем выступлении в столице Румынии Станислав Карчевский заявил, что применение химического оружия в Сирии и на территории Великобритании является варварским актом. Поэтому, по его словам, международное сообщество должно на это ответить: в Великобритании - дипломатическими средствами, а в Сирии - военными. Как добавил политик, позиция стран Бухарестского формата в деле оборонной политики и ударов по Сирии одинакова.

По словам Станислава Карчевского, государства Бухарестского формата должны сделать все, чтобы саммит НАТО, который в июле планируется в Брюсселе, был демонстрацией силы и солидарности Североатлантического альянса.

"Угроза является общей для всего Альянса, она существует на восточном фланге НАТО, где (за восточной границей. - Ред.) продолжается российская агрессия в Украине", - сказал глава Сената Станислав Карчевский: "Слово "солидарность", которое поляки выписали на флагах борьбы с империализмом Кремля почти 40 лет назад, сегодня должен вернуться как принцип чего-го основного в целом Североатлантическом альянсе".

Станислав Карчевский сообщил, что следующая встреча парламентов Бухарестского формата состоится в Варшаве, вероятно, в июне следующего года.