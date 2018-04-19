Топ-5 машин из США, на которых белорусы могут заработать при перепродаже 19.04.2018, 10:47

Американское направление по пригону автомобилей продолжает набирать обороты.

Из-за океана в Беларусь прибывают слегка битые машины, которые здесь восстанавливаются, после чего остаются у владельцев или перепродаются на рынке, пишет abw.by.

До 1 июля еще осталось какое-то время, чтобы привезти подержанный автомобиль из США. Но и после данной даты это можно будет сделать, разве что немного сложнее и дороже из-за нюансов с сертификацией. Что там будет, пока неизвестно, но мы будем держать руку на пульсе.

Эксперты составили топ-5 машин, которые актуально пригнать из Америки и попытаться заработать на перепродаже.

1. Ford Fusion

На первом месте, разумеется, Ford Fusion. В городе они частенько встречаются в потоке. В объявлениях о продаже их тоже очень много. Разберем на реальных примерах автомобилей, подбор и доставка которых осуществляется компанией "БелАукцион-Групп".

На данный момент из США едет рестайлинговый Ford Fusion 2015 г.в. в дорогой комплектации SE. В число опций входит "навигация" и кожаный салон. Клиентом заказан максимально целый вариант, который был выигран на аукционе за 5500 долларов. С учетом всех расходов по транспортировке, оплате услуг компании, растаможке и оформлению такой автомобиль обойдется владельцу в Минске примерно в 11.700. Так как повреждения небольшие, стоимость их ремонта составит примерно около 1000 долларов. Итоговая цена - около 12.700. Неплохо за седан D-класса с пробегом 20 тысяч миль.

"Цены в США на Ford Fusion варьируются от 2500 за сильно битые машины в бедной комплектации до 6500 почти за целые в максимальной, - рассказывает Виталий Скребец, директор "БелАукцион-Групп". - В основном для себя клиенты заказывают варианты в максимальной комплектации с минимальными повреждениями. Но зазор между рыночной ценой и итоговой стоимостью автомобиля с ремонтом в таком случае получается небольшой. Для перепродажи иногда выбирают варианты дешевле, с более серьезными повреждениями. Правда, и полный хлам оттуда не везут - не выгодно восстанавливать. Сами машины относительно недешевые, поэтому хватает запаса по средствам, чтобы их нормально восстановить. Криво сделанную машину на рынке тоже никто не купит. Поэтому за счет низкой цены самого автомобиля в США получается заработать больше при перепродаже, даже несмотря на более сложный ремонт. Но на перепродажу часто заказывают машины и со слабыми повреждениями".

Ford Fusion "под ключ" и после восстановления в Минске обходятся владельцам от 10.000 до 13.000 долларов. Соответственно, за 10.000 получаем автомобиль с более сильными повреждениями и в не самой богатой комплектацией, за 13.000 - вариант с минимальными повреждениями.

На авторынке Беларуси стоимость таких машин варьируется примерно от 12.500 до 14.500 долларов. От 1000 до 3000 долларов с одной машины вполне можно выиграть при перепродаже.

Машины прибывают и прибывают. Даже невосстановленные сразу выставляют в объявления, вот одно из них: "Реальный пробег, есть запчасти для ремонта, цена 10.900 долларов актуальна, пока автомобиль не сделан".

2. Ford Escape

Escape - второй наиболее популярный вариант для пригона. Пока доступны машины со старым 1,6-литровым EcoBoost. Растаможка в таком случае обойдется в 4000 евро. Но скоро можно будет пригонять 1,5-литровые, а там уже платить придется гораздо меньше - 2550 евро. И это сделает большой запас по средствам для решения вопросов с сертификацией и кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС в дальнейшем. Ford Escape в следующем году наверняка будет в тренде.

В данный момент из-за океана плывет Ford Escape 2014 г.в. в дорогой комплектации SE. Привод при этом передний. Повреждения минимальные - машина не сильно бита в заднюю часть.

Если считать все вместе, то такой автомобиль в Минске будет стоить около 13.400 долларов. Добавим еще примерно 1000 долларов на ремонт, получается 14.400.

Выиграть на аукционе в США Escape можно и за 2500, но не в самой богатой комплектации и с серьезными повреждениями. Верхняя планка - около 7000 долларов за почти целый автомобиль в максимальной комплектации.

В итоге в Минске вместе с восстановлением Escape можно получить по цене от 12.000 до 15.000 долларов.

"Готовеньким" такой автомобиль можно купить в Минске за 15.000-18.500 долларов. Правда, это без учета торга. Но в продаже Escape намного меньше, чем Fusion. Зато можно заработать больше на перепродаже.

3. Buick Encore

Buick Encore - "родной брат" Opel Mokka, также один из самых популярных вариантов для пригона. "Американец" обычно представлен на нашем рынке подержанных автомобилей в более богатых комплектациях, чем "европеец".

В качестве примера - один из заказанных автомобилей в средней комплектации с пробегом около 20 тысяч миль и турбированным 1,4-литровым двигателем. Повреждения относительно небольшие, цена в США - 4950 долларов.

Если все суммировать, включая таможенные платежи в размере 2380 евро, то получаем цену в районе 10.800 долларов. Ремонт тоже будет стоить около 1000, итого компактный кроссовер обойдется в 11.800 долларов.

В США их выигрывают на аукционе в зависимости от степени повреждений и комплектации от 2500 до 6000 долларов. В Беларуси "под ключ" они выходят по цене от 10.000 до 13.000 долларов.

Цены в Беларуси начинаются от 12.400 и заканчиваются на отметке 16.000 долларов, хотя в продаже есть парочка машин и за 17.000. Правда, они уже давно "висят" в объявлениях.

4. Ford Explorer

Внедорожники Explorer могут быть очень серьезно оснащены. Этот люксовый внедорожник можно пригнать относительно дешево.

В качестве примера - экземпляр 2014 года с двухлитровым турбированным двигателем и пробегом 75 тыс. км. Почти максимальная комплектация, легкие повреждения. Цена в США - 6500 долларов.

В Минске этот внедорожник обойдется владельцу примерно в 16.100 долларов, ремонт будет стоить до 1500. Итого получаем люксовый внедорожник приблизительно за 17.600 долларов.

В США они могут стоить от 5500 за прилично битый экземпляр и могут быть дороже 12.000 долларов в зависимости от оснащения.

В Беларуси за такую машину в готовом виде просят от 16.000 до 22.000 долларов. И даже больше, если выбрать в США дорогой вариант в максимальной комплектации со всеми опциями.

В объявлениях есть только два варианта для продажи: за 26.000 и 27.000 долларов. Заработать явно можно неплохо.

5. Honda Fit

Возьмем вариант дешевле - Honda Fit 2015 г.в., выигранный на аукционе за 3100 долларов. За все время автомобиль "пробежал" 40 тыс. миль, мотор 1,5-литровый бензиновый. Комплектация EX - есть все, кроме кожи.

Под ключ такой автомобиль получается здесь по цене около 9000 долларов. Добавляем примерно 1500 на восстановление - получается 10.500 долларов.

В США эти машины можно выиграть на аукционе начиная от 2000 долларов за экземпляр, который целесообразно сюда привозить. Верхняя планка - около 4500.

Здесь такая машина вместе со всеми расходами и восстановлением обойдется от 9000 до 12.500 долларов.

Цена в Минске в объявлениях - от 11.650 до 13.500. Не самый выгодный вариант для перепродажи, но автомобиль только-только стал "проходным" - на этом можно сыграть. Не Fusion же едиными?

Заработать на автомобилях из США, безусловно, можно. Но это не самый легкий хлеб, как может показаться. А вот пригнать что-то для себя с помощью компании, которая недорого поможет доставить авто в Беларусь, - почему бы и нет?