Экс-председатель Гомельского райисполкома находится в СИЗО в Беларуси 3 19.04.2018, 10:53

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Александр Ситница

Против чиновника возбуждено уголовное дело за взятку.

Министр внутренних дел подтвердил задержание бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. «Это правда, он сейчас находится в СИЗО в Беларуси», — сказал перед заседанием в парламенте министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает tut.by.

— Привлекается к уголовной ответственности, ведется следствие, находится в местах временного лишения свободы, статья, по которой возбуждено уголовное дело, — 430 УК РБ (Получение взятки), — отметил министр МВД.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о «пропаже» председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Никто из представителей правоохранительных органов не комментировал данную информацию. Лишь пресс-служба Гомельского облисполкома сообщила об увольнении Ситницы «за прогулы».

Следы бывшего чиновника нашлись в России.

По словам источников, Ситница сначала ушел на больничный, а потом перестал выходить на работу. В это же время к нему возникли вопросы у силовиков.

Вскоре чиновник был объявлен в розыск. В конце минувшей недели его задержали в России, сообщили tut.by два источника. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах Беларуси не удалось.

В МВД посоветовали следить за сообщениями на официальном сайте ведомства.

На минувшей неделе сын Ситницы сказал, что семья всегда жила «на свои кровные». Что касается возможных претензий силовиков, то считает, что «они ничего не найдут». «Думаю, даже если будет суд, его оправдают», — сказал он.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.