Как провластные профсоюзы занимаются имитацией деятельности 19.04.2018, 11:19

Пять громких инициатив ФПБ и чем они закончились.

Провластные профсоюзы реально помогают работникам или занимаются имитацией бурной деятельности?

Для ответа на этот вопрос и по причине «новой» идеи Федерации профсоюзов Беларуси. Udf.by проанализировал, чем закончились самые громкие инициативы ФПБ последних лет.

Страхование по безработице

Об одной из самых громких инициатив ФПБ широко заговорили в конце 2015 года. Председатель ФПБ Михаил Орда обсудил этот вопрос с Лукашенко, и тот вроде бы «дал добро».

В других странах мира страхование позволяет гражданину, который потерял работу, искать какое-то время новую должность при сохранении привычного для него уровня жизни.

ФПБ много раз говорила о разработке новой системы, обсуждалось кто (работник или наниматель) и сколько будет платить за страховку. Сначала говорили, что новая система может заработать в 2017 году, потом – в 2018-м. Но воз и ныне там. Безработные в Беларуси до сих пор вынуждены выживать на символические пособия.

Гарантийный фонд для компенсации работникам предприятий-банкротов

Еще одна идея ФПБ, которая красиво выглядела на бумаге. По большому счету это то же страхование на случай безработицы, но для узкоспециализированной группы, чей наниматель вдруг оказался неплатежеспособен.

В совет Фонда предлагалось включить представителей cовета министров, работодателя и профсоюза. В этой связи ФПБ проводила встречи и круглые столы.

Также поначалу планировалось, что Фонд может заработать в 2017 году. Но в последнее время о нем уже не вспоминают.

Профсоюзный национальный фонд взаимопомощи

Михаил Орда так описывал очередную красивую инициативу ФПБ. Фонд будет формироваться на солидарной основе, а расходоваться как в качестве помощи членам профсоюзов, которые оказались в сложной жизненной ситуации, так и в виде финансовой поддержки на возвратной основе некоторых предприятий. При условии проведения ими «социально ответственной политики».

Спустя два года очевидно, что со стороны ФПБ идея на выходе закончилась пшиком.

Долгосрочные контракты с добросовестными работниками

Совсем недавно, в начале апреля, ФПБ предложила продлевать контракты на максимальный срок с добросовестными работниками. В протестах против самой системы контрактов, позволяющей держать людей в страхе перед увольнением, федерация замечена не была, но тут могло показаться, что она решила хоть немного облегчить судьбу работников.

Дело в том, что наниматели все чаще заключают с гражданами краткосрочные контракты, что позволяет уже через год без объяснения причин выбросить их на улицу. И вот Михаил Орда заявил, что ФПБ предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность продления трудовых отношений с добросовестными работниками на максимальный срок.

Но факт в том, что ФПБ муссирует эту тему уже несколько лет, а в стране так ничего и не меняется.

2018-й – Год человека труда

В прошлом году Михаил Орда лично на встрече предложил руководителю Беларуси объявить 2018-й Годом человека труда. Могло показаться, что уж эту инициативу ФПБ Лукашенко поддержит. Ан нет. 2018-й объявили Годом малой родины.

Ситуация более чем показательная. Несмотря на то, что ФПБ самая массовая общественная организация страны, руководство страны ее в грош не ставит. А провластные профсоюзы вместо попыток изменить ситуацию, продолжают заниматься тем, что легко можно расценить как имитация бурной деятельности.

Впрочем, для чего на самом деле в нынешнем виде существует ФПБ, давно не является секретом. После «выборов» в 2015 сам Лукашенко назвал одну из основных ее задач.

«Мы это абсолютно не скрываем, молодежные организации и вы вместе с органами власти сделали больше, чем кто-либо для того, чтобы на достойном уровне провести эту предвыборную кампанию. Вы были на передовой, можно сказать, на линии фронта, общались с людьми, доводили до сведения людей все, что происходит, просили их там, где это надо», – сказал Лукашенко главе ФПБ после переизбрания на очередной срок.