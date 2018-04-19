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Не доехали до Думы: расследование химической атаки в Сирии задерживается

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  • 19.04.2018, 11:39
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Газовый баллон с хлором, найденный в Думе, – одно из возможных свидетельств химической атаки

Кто обстрелял сотрудников ООН в Сирии?

Инспекторы международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, вопреки имевшимся планам, не попали в Думу – пригород столицы Сирии Дамаска, место предполагаемой химической атаки 7 апреля. Тогда, по утверждению сирийской организации "Белые каски", погибли от 46 до 70 человек, сотни пострадали, сообщает "Радио Свобода".

В среду поступили сообщения о том, что в Думе были обстреляны сотрудники ООН, занимавшиеся обеспечением безопасности миссии ОЗХО, которая должна была туда прибыть. Это подтвердил официальный представитель ООН.

Пострадавших нет. Неясно также, кто именно вел стрельбу по сотрудникам ООН. Представители сирийского режима вообще отрицают, что кто-либо открывал огонь. По словам одного из них, приводимым агентством Рейтер, сотрудников ООН якобы встретили участники стихийных акций протеста против западных бомбардировок. "Это было послание им от [нашего] народа. Но международная миссия может продолжать работу", – заявил чиновник.

В задачу представителей ОЗХО, если им удастся все же добраться до Думы, входит сбор свидетельских показаний и материальных улик, позволяющих сделать вывод о том, что же произошло в пригороде Дамаска 7 апреля.

"Белые каски" – сирийская служба гражданской обороны, действующая в неподконтрольных Башару Асаду районах Сирии, намеревались показать инспекторам места захоронения жертв химической атаки. Об этом сообщил агентству Рейтер глава организации Раид Салех. По его словам, накануне и сразу после самой атаки Дума подвергалась бомбардировкам и артобстрелу, что не позволило "Белым каскам" надлежащим образом задокументировать факт гибели людей и записать имена погибших.

"Белые каски" ранее сообщили, что у погибших наблюдался цианоз (посинение кожи), обширные пенные выделения изо рта и ожоги на роговице. У пострадавших – сужение зрачков и конвульсии. В отчете организации сказано, что жертвы удара подверглись воздействию токсичных химикатов, скорее всего – фосфорорганических соединений. Некоторые наблюдатели, включая представителя Франции в ООН, отметили, что симптомы у пострадавших от отравления в Думе говорят о возможном использовании не только хлора, но и неустановленного нервно-паралитического вещества, например, зарина.

Намеченный визит инспекторов ОЗХО в Думу сопровождает дипломатическая перепалка. США и Франция заявили, что режим Асада и Москва намеренно затягивают прибытие международных экспертов на место предполагаемой атаки, чтобы уничтожить ее следы. Косвенным подтверждением этого служит публикация в британской газете Guardian, в которой говорится о запугивании сирийскими властями местных медиков – с тем, чтобы те не говорили о применении в Думе химического оружия.

Как сообщил Guardian руководитель Союза организаций медицинской помощи и спасения (UOSSM) Ганем Тайяра, у него есть свидетельства нескольких врачей из Думы, которым представители режима прямо сказали, что безопасность их семей окажется под угрозой, если они выступят с какими-либо публичными заявлениями. "Все врачи, которые хотели выехать из Думы в дни, последовавшие за атакой, тщательно обыскивались – прежде всего на предмет наличия каких-либо биологических или химических образцов. Из одного медицинского пункта были увезены семь тел погибших. В происходящем активно участвует российская военная полиция. Они руководят всем", – рассказал доктор Тайяра.

Вот свидетельство жителя Думы по имени Абу Валид, который выжил и был эвакуирован в северные районы Сирии, контролируемые противниками режима Асада: "Я увидел, как мой сын начал кашлять. Я сказал ему, что нужно бежать. Затем я схватил мою беременную жену, и мы выбежали на лестницу. Потом я ничего не помню – очнулся я от того, что меня поливали водой. Выяснилось, что я пять часов провел без сознания. Мне сказали, что это была химическая атака. Моя жена и сын погибли. Я сказал тем, кто меня спас, что зря они вернули меня к жизни".

Я сказал тем, кто меня спас, что зря они вернули меня к жизни

А вот рассказ другой местной жительницы – Раши Эдлиби: "Мы находились в подвале, был вечер, время ужина. Шла бомбардировка, когда мы почувствовали очень, очень сильный запах хлора. Мой муж дотащил меня до медпункта. Я потеряла сознание и очнулась, когда он начал поливать меня водой".

Британское издание Independent публикует репортаж из Думы Роберта Фиска, известного многочисленными корреспонденциями из "горячих точек" и пользующегося неоднозначной репутацией. Фиск приводит слова местного врача, который утверждает, что той ночью "был сильный ветер, поднявший огромные облака пыли, которые проникали в подвалы, где люди прятались от бомбардировок… Люди начали прибывать сюда (в больницу. – РС) с признаками гипоксии, недостатка кислорода. Потом кто-то у дверей закричал "Газ!", и началась паника… Видео (см. ниже, после 7 апреля оно обошло мировые СМИ. – РС) было снято здесь, оно настоящее, но люди на нем страдают от гипоксии, а не от отравления газом".

Сирийское государственное телевидение показало интервью с несколькими врачами из Думы, которые также отрицают факт применения там химического оружия. Другой медик, давший интервью Guardian на условиях анонимности, считает, что его коллег запугали: "Кто-то из них решил остаться (в Думе. – РС) в обмен на лояльность режиму. И теперь режим использует их".

До начала апреля Думу контролировали несколько оппозиционных группировок. Часть из них в результате переговоров с армией Асада согласилась уйти из этого района, другие отвергли такую возможность. Отряды группировки "Джайш аль-ислам" отступили из Думы на прошлой неделе, связав это решение именно с последствиями химической атаки. После этого пригород был взят под контроль правительственными силами. Туда также введены подразделения российской военной полиции.

Москва и Дамаск отрицают, что химическая атака в Думе имела место. Представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил на специальном заседании исполнительного совета этой организации, что у его страны "есть неопровержимые доказательства" того, что химическое оружие 7 апреля в Думе не применялось. (Эти доказательства, тем не менее, пока не предъявлены). По словам Шульгина, речь идет о "спланированной провокации британских спецслужб, возможно, с помощью их союзников из Вашингтона".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала в качестве причины задержки прибытия инспекторов ОЗХО в Думу военную операцию западных стран 14 апреля, в результате которой, по ее словам, "представителям Департамента ООН по безопасности, экспертам ОЗХО, сирийским властям и представителям российского воинского контингента пришлось срочно пересматривать планы выезда к месту предполагаемой химатаки".

Западные страны обвиняют в применении химического оружия режим сирийского президента Башара Асада. В минувшую субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии, связанных с производством химического оружия.

Иран и Россия, основные союзники режима Асада, резко осудили операцию западных стран.


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