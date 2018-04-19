Не доехали до Думы: расследование химической атаки в Сирии задерживается 6 19.04.2018, 11:39

1,967

Газовый баллон с хлором, найденный в Думе, – одно из возможных свидетельств химической атаки

Кто обстрелял сотрудников ООН в Сирии?

Инспекторы международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, вопреки имевшимся планам, не попали в Думу – пригород столицы Сирии Дамаска, место предполагаемой химической атаки 7 апреля. Тогда, по утверждению сирийской организации "Белые каски", погибли от 46 до 70 человек, сотни пострадали, сообщает "Радио Свобода".

В среду поступили сообщения о том, что в Думе были обстреляны сотрудники ООН, занимавшиеся обеспечением безопасности миссии ОЗХО, которая должна была туда прибыть. Это подтвердил официальный представитель ООН.

#UPDATE International investigators are awaiting the green light from a UN security team to begin work in a Syrian town hit by an alleged chemical attack https://t.co/q4L0NYfFFD — AFP news agency (@AFP) 18 апреля 2018 г.

Пострадавших нет. Неясно также, кто именно вел стрельбу по сотрудникам ООН. Представители сирийского режима вообще отрицают, что кто-либо открывал огонь. По словам одного из них, приводимым агентством Рейтер, сотрудников ООН якобы встретили участники стихийных акций протеста против западных бомбардировок. "Это было послание им от [нашего] народа. Но международная миссия может продолжать работу", – заявил чиновник.

В задачу представителей ОЗХО, если им удастся все же добраться до Думы, входит сбор свидетельских показаний и материальных улик, позволяющих сделать вывод о том, что же произошло в пригороде Дамаска 7 апреля.

"Белые каски" – сирийская служба гражданской обороны, действующая в неподконтрольных Башару Асаду районах Сирии, намеревались показать инспекторам места захоронения жертв химической атаки. Об этом сообщил агентству Рейтер глава организации Раид Салех. По его словам, накануне и сразу после самой атаки Дума подвергалась бомбардировкам и артобстрелу, что не позволило "Белым каскам" надлежащим образом задокументировать факт гибели людей и записать имена погибших.

"Белые каски" ранее сообщили, что у погибших наблюдался цианоз (посинение кожи), обширные пенные выделения изо рта и ожоги на роговице. У пострадавших – сужение зрачков и конвульсии. В отчете организации сказано, что жертвы удара подверглись воздействию токсичных химикатов, скорее всего – фосфорорганических соединений. Некоторые наблюдатели, включая представителя Франции в ООН, отметили, что симптомы у пострадавших от отравления в Думе говорят о возможном использовании не только хлора, но и неустановленного нервно-паралитического вещества, например, зарина.

Намеченный визит инспекторов ОЗХО в Думу сопровождает дипломатическая перепалка. США и Франция заявили, что режим Асада и Москва намеренно затягивают прибытие международных экспертов на место предполагаемой атаки, чтобы уничтожить ее следы. Косвенным подтверждением этого служит публикация в британской газете Guardian, в которой говорится о запугивании сирийскими властями местных медиков – с тем, чтобы те не говорили о применении в Думе химического оружия.

Как сообщил Guardian руководитель Союза организаций медицинской помощи и спасения (UOSSM) Ганем Тайяра, у него есть свидетельства нескольких врачей из Думы, которым представители режима прямо сказали, что безопасность их семей окажется под угрозой, если они выступят с какими-либо публичными заявлениями. "Все врачи, которые хотели выехать из Думы в дни, последовавшие за атакой, тщательно обыскивались – прежде всего на предмет наличия каких-либо биологических или химических образцов. Из одного медицинского пункта были увезены семь тел погибших. В происходящем активно участвует российская военная полиция. Они руководят всем", – рассказал доктор Тайяра.

Вот свидетельство жителя Думы по имени Абу Валид, который выжил и был эвакуирован в северные районы Сирии, контролируемые противниками режима Асада: "Я увидел, как мой сын начал кашлять. Я сказал ему, что нужно бежать. Затем я схватил мою беременную жену, и мы выбежали на лестницу. Потом я ничего не помню – очнулся я от того, что меня поливали водой. Выяснилось, что я пять часов провел без сознания. Мне сказали, что это была химическая атака. Моя жена и сын погибли. Я сказал тем, кто меня спас, что зря они вернули меня к жизни".

Я сказал тем, кто меня спас, что зря они вернули меня к жизни

А вот рассказ другой местной жительницы – Раши Эдлиби: "Мы находились в подвале, был вечер, время ужина. Шла бомбардировка, когда мы почувствовали очень, очень сильный запах хлора. Мой муж дотащил меня до медпункта. Я потеряла сознание и очнулась, когда он начал поливать меня водой".

Британское издание Independent публикует репортаж из Думы Роберта Фиска, известного многочисленными корреспонденциями из "горячих точек" и пользующегося неоднозначной репутацией. Фиск приводит слова местного врача, который утверждает, что той ночью "был сильный ветер, поднявший огромные облака пыли, которые проникали в подвалы, где люди прятались от бомбардировок… Люди начали прибывать сюда (в больницу. – РС) с признаками гипоксии, недостатка кислорода. Потом кто-то у дверей закричал "Газ!", и началась паника… Видео (см. ниже, после 7 апреля оно обошло мировые СМИ. – РС) было снято здесь, оно настоящее, но люди на нем страдают от гипоксии, а не от отравления газом".

Сирийское государственное телевидение показало интервью с несколькими врачами из Думы, которые также отрицают факт применения там химического оружия. Другой медик, давший интервью Guardian на условиях анонимности, считает, что его коллег запугали: "Кто-то из них решил остаться (в Думе. – РС) в обмен на лояльность режиму. И теперь режим использует их".

До начала апреля Думу контролировали несколько оппозиционных группировок. Часть из них в результате переговоров с армией Асада согласилась уйти из этого района, другие отвергли такую возможность. Отряды группировки "Джайш аль-ислам" отступили из Думы на прошлой неделе, связав это решение именно с последствиями химической атаки. После этого пригород был взят под контроль правительственными силами. Туда также введены подразделения российской военной полиции.

Москва и Дамаск отрицают, что химическая атака в Думе имела место. Представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил на специальном заседании исполнительного совета этой организации, что у его страны "есть неопровержимые доказательства" того, что химическое оружие 7 апреля в Думе не применялось. (Эти доказательства, тем не менее, пока не предъявлены). По словам Шульгина, речь идет о "спланированной провокации британских спецслужб, возможно, с помощью их союзников из Вашингтона".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала в качестве причины задержки прибытия инспекторов ОЗХО в Думу военную операцию западных стран 14 апреля, в результате которой, по ее словам, "представителям Департамента ООН по безопасности, экспертам ОЗХО, сирийским властям и представителям российского воинского контингента пришлось срочно пересматривать планы выезда к месту предполагаемой химатаки".

Западные страны обвиняют в применении химического оружия режим сирийского президента Башара Асада. В минувшую субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии, связанных с производством химического оружия.

Иран и Россия, основные союзники режима Асада, резко осудили операцию западных стран.