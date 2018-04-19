Кемаль Озкан: Как можно заставлять безработных делать платежи в бюджет страны? 3 19.04.2018, 11:55

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Международные профсоюзные организации жестко раскритиковали белорусские власти.

18 апреля совместная миссия МКП и Глобального союза IndustriAll провела пресс-конференцию в Минске. В этот же день, перед пресс-конференцией, прошла встреча-совещание с представителями правительства Беларуси: министерств труда и социальной защиты и иностранных дел, пишет praca-by.info.

– Положение дел в Беларуси не улучшилось, особенно с весны 2017 года. Мы отслеживали все, связанное с декретом «о тунеядстве»: невозможно было понять, как можно заставлять безработных делать платежи в бюджет страны, словно безработные сами виноваты в своих бедах, – отметил заместитель Генерального секретаря Глобального союза IndustriAll Кемаль Озкан.

Кемаль Озкан подробно говорил и о преследовании активистов профсоюза РЭП за их профсоюзную деятельность:

– В августе 2017 года офисы РЭП и БНП обысканы, изъяты компьютеры, личные вещи, лидеры задержаны. Членов профсоюза допрашивали правоохранительные органы. До 1 мая продлен срок предварительного следствия, а Геннадий Федынич не имеет права выезжать за пределы Беларуси. На следующей неделе Федынич должен был участвовать в заседании Исполкома IndustriAll, но такой возможности он не имеет. Кроме того, членов профсоюзов задерживают и обыскивают внутри страны.

Оценка действиям правоохранительных органов была дана однозначная:

– Это акт запугивания членов профсоюза. Мы поделились своей озабоченностью с правительством, представителями МОТ и Европейской комиссии. Мы требуем, чтобы в Беларуси соблюдались основополагающие права и свободы. Наше общее требование – прекратить преследование членов профсоюза и уважать права, закрепленные в международных конвенциях.

Кемаль Озкан осудил и принудительный труд, и перевод на контрактную систему:

– Декрет №3 заменен декретом №1, но логика документа осталась прежней. Мы требуем, чтобы правительство отменило Декрет №1, а также вернулось к постоянной форме занятости, отказавшись от широкого применения краткосрочных трудовых договоров.

В июне в Женеве пройдет Международная конференция труда. Кемаль Озкан призвал правительство вернуть ситуацию в статус-кво до проведения МКТ.

– На протяжении целого ряда лет Беларусь упоминалась в рейтинге наихудших стран мира, и мы не отметили улучшений. Наоборот, с весны прошлого года началось усиление репрессий, - отметил заместитель Генерального секретаря МКП Яп Винен, – Принудительный труд имеет место в Беларуси. Декрет №1 станет еще одним инструментом давления на людей. Это современное рабство.

Имеет ли МКП более действенные инструменты, способные заставить официальный Минск исправить ситуацию?

– Инструменты и механизмы до сих пор не привели к ожидаемому результату. МОТ является одним из инструментов, которые мы используем для усиления давления. Когда дипломатическое давление не приносит желаемого, тогда используются экономические каналы давления, а также давление может отразиться на торговых отношениях, – ответил Яп Винен.