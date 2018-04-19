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Синоптики: Завтра потеплеет до +22°С

  • 19.04.2018, 11:50

Погода в Беларуси улучшится.

20 апреля погоду в Беларуси улучшит западный антициклон, перемещающийся с территории Польши на Румынию. Осадки прекратятся. Ветер северный с переходом на западный умеренный, сообщает pogoda.by. Температура воздуха ночью понизится до +3..+8°С, дневной максимум будет колебаться от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

21 апреля территория нашей страны окажется на южной окраине атлантического циклона, перемещающегося с Финского залива на Вологодскую область России. Ночью по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +6..+11°С, днем распределится от +13°С по северу до +24°С по югу страны.


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