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Независимость Израиля в семи фотографиях

  • 19.04.2018, 11:58
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Семь решающих событий в истории государства Израиль, отмечающего 70 лет со дня основания.

ВВС подготовила семь исторических фотографий, отражающих самые важные события 70-летней истории независимого государства Израиль.

Молодежь празднует провозглашение государства Израиль 14 мая 1948 года

14 мая 1948 года по григорианскому календарю была провозглашена независимость Израиля. 18 апреля - день, когда в этом году этот праздник отмечают в Израиле по еврейскому календарю. Решение о провозглашении независимости Израиля было отвергнуто соседними арабскими странами, и на следующий день на новообразованное государство напали армии пяти стран.

Палестинские дети в Израиле в ожидании помощи решения ООН об их будущем

Сотни тысяч палестинских арабов бежали или были изгнаны из своих домов в ходе войны, последовавшей за созданием Израильского государства. Именно тогда возникла проблема палестинских беженцев, которая не решена и по сей день.

Адольф Эйхман (1906 - 1962) на суде в Иерусалиме

В 1961 году перед судом в Иерусалиме предстал похищенный из Аргентины израильской разведкой высокопоставленный нацист Адольф Эйхман, архитектор Холокоста. В течение нескольких недель израильтяне с ужасом следили за показаниями свидетелей на суде над Эйхманом, тяжелыми и мучительными. Эйхман был признан виновным и повешен в 1962 году.

Израильские десантники смотрят на Стену Плача, Иерусалим, 1967

Израиль в упреждающих целях напал на Египет, лидер которого угрожал уничтожить еврейское государство. Последующий конфликт с Египтом, Иорданией и Сирией закончился тем, что Израиль оккупировал Синайский полуостров, Газу, Восточный Иерусалим, Западный берег и Голанские высоты. В результате под контролем Израиля впервые за почти 2000 лет также оказалась Западная Стена (Стена Плача) в Старом Городе Иерусалима, одно из самых священных мест в иудаизме.

Израильский заложник по возвращении в Израиль после операции в Энтеббе 3 июля 1976 года

Еще один решающий момент в истории Израиля пришелся на 1976 год, когда израильские спецназовцы провели спасательный рейд, чтобы освободить более 100 заложников, в основном израильтян или евреев, захваченных членами палестинских и пропалестинских группировок в аэропорту Энтеббе в Уганде. Освобожденных заложников доставили в Израиль. Командующий спецназом Йони Нетаньяху, брат нынешнего премьер-министра, был убит в ходе операции.

Президент США Билл Клинтон (в центре) выступает посредником между лидером ООП Ясиром Арафатом (справа), премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином

Историческое рукопожатие между двумя давними противниками - премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и лидером Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом – дало надежду на прекращение израильско-палестинского конфликта. В сентябре 1993 года после нескольких недель секретных переговоров на лужайке перед Белым домом в присутствии президента США Билла Клинтона было подписано временное мирное соглашение.

Генералы израильской армии несут гроб премьер-министра Ицхака Рабина у израильского кнессета в Иерусалиме (5 ноября 1995 года)

Два года спустя Ицхака Рабина убил на митинге в Тель-Авиве еврейский националист-экстремист, выступавший против мирного соглашения. Это убийство шокировало Израиль, на похороны Рабина приехали высокопоставленные представители многих стран - он пользовался уважением во всем мире.


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