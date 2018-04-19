Белоруски завоевали три серебряные медали на Европейской математической олимпиаде 4 19.04.2018, 12:11

Фото: Министерство образования Беларуси

В соревнованиях участвовали команды из пятидесяти одной страны мира.

Белоруски получили три серебряных медали на математической олимпиаде для девушек, проходившей с 9 по 15 апреля во Флоренции (Италия), сообщается на сайте Министерства образования.

Международные математические олимпиады (IMO) проводятся в мире с 1959 года. Но, как правило, большинство участников таких состязаний мальчики. Чтобы приобщить девочек к математическим олимпиадам, в 2012 году в Кембридже впервые провели Европейскую математическую олимпиаду для девушек. В ней приняли участие команды из 16 стран Европы и 3 стран-гостей.

Целью олимпиады является предоставление возможности большему числу девушек принять участие в математических соревнованиях международного уровня и тем самым поддержать одаренных учащихся во всех европейских странах.

Как правило, команда каждой страны состоит из четырех участниц. Принять участие в олимпиаде могут и представительницы неевропейских стран в качестве гостей. Соревнования для участниц проводятся в два дня, причем в каждый из дней им необходимо решить по три задачи.

Ежегодно, начиная с 2013 года, команда из Беларуси принимает участие в Европейской математической олимпиаде для девушек. За это время белорусские участницы завоевали три золотые, пять серебряных и тринадцать бронзовых медалей.

В нынешнем году в 7-й Европейской математической олимпиаде для девушек участвовали команды из пятидесяти одной страны мира.

По итогам олимпиады белоруски получили три серебряные медали. Их завоевали Голубицкая Арина, учащаяся XI класса лицея Белорусского государственного университета, Новик Александра, учащаяся X класса гимназии №41 г. Минска, и Кривицкая Юлия, учащаяся XI класса гимназии № 20 г. Минска.