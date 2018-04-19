Верховная Рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой о независимой церкви 3 19.04.2018, 12:28

За принятие документа проголосовали 268 депутатов.

Верховная Рада в ходе утреннего заседания поддержала проект постановления №8284 о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине, сообщает корреспондент интернет-издания "Гордон".

"За" проголосовали 268 нардепов, против – 36.

В обращении президента говорится, что томос об автокефалии православной церкви в Украине "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры".

"Этот долгожданный документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Этот документ вознесет на новые высоты уважение и авторитет вселенского патриарха среди украинцев. Вы, Ваша Всесвятость, – единственное лицо в мире, которое имеет каноническое право и законную власть решать такого рода вопросы. Вся наша нация смотрит на вас с благоговением и надеждой, потому что именно в ваших силах дарить нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были лишены. Ваше благословение, равно как и грамота, предоставленная нашей украинской церкви, довершат утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении", – отмечается в документе.

17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею.

18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения к Варфоломею. Его авторами стали представители всех фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет среди авторов и представителей парламентской группы "Партия "Відродження".

В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.

В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.

В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий.