Что показывали в СССР в годы советско-афганской войны 3 19.04.2018, 14:01

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Белорусский блогер показал очень интересное место в Кабуле под названием Макрорейян.

Недавно я вернулся из Афганистана и сейчас публикую серию интересных фоторепортажей из этой далёкой страны. В прошлых постах я рассказывал вам о том, как начиналась война в Афганистане и что осталось в Афгане от 40-й армии, а сегодня мы пройдёмся по одному очень интересному месту в Кабуле под названием Макрорейян, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Что это вообще такое, откуда взялось такое название? Район был построен "шурави-мушавер" (советскими специалистами) ещё в семидесятые годы и должен был служить "витриной социализма" для всего Афганистана. Слово "микрорайон" перекочевало в язык дари как имя собственное, превратившись в "Макрорейян" — собственно, современное название района.

Макрорейян примечателен тем, что его часто показывали в телевизионных репортажах о советско-афганской войне — где-то в Афгане па пыльных караванных тропах вчерашние советские школьники рвались на минах, а в СССР шли бравурные репортажи о "мирном советском строительстве в Афганистане" — мол, наши солдаты строят там дома и дороги, а бандиты-басмачи мешают им это делать. О том что у СССР были планы присоединить Афганистан в виде 16-й республики, и афганцы воюют против этого — по советскому телевизору не рассказывали.

Итак, в сегодняшнем посте мы прогуляемся по Макрорейяну в Кабуле и посмотрим, что показывали в СССР в годы советско-афганской войны:

Для начала немного истории. Макрорейян был построен Кабуле в семидесятые годы, а отдельные его кварталы достраивались ещё и в восьмидесятые. Внутренние кварталы района назывались "блоками" — блок один, блок два, блок три и так далее. Внутри района были магазины и несколько клубов, а также была центральная площадь и здание Дома культуры.

Жилые дома представляли собой типичные панельные хрущевки высотой в 4-5 этажей — в самом СССР к семидесятым годам такие здания уже почти не строились, но в Кабуле по какой-то причине было решено возводить именно такие дома. Жить в этих домах должны были советские специалисты, а негласной целью застройки района была "демонстрация советского образа жизни" афганцам — мол, посмотрят сейчас простые афганцы на все преимущества жизни в советской хрущевке, и тут же попросятся в СССР шестнадцатой республикой.

А теперь давайте посмотрим, как выглядят эти кварталы изнутри.

02. Макрорейян находится недалеко от центра Кабула — едем туда на автомобиле.

03. Въезжаем в район. Очень непривычно видеть посреди восточного города типовые советские пятиэтажки — серии домов немного отличаются от например минских или вильнюсских панелек, но стиль зданий угадывается безошибочно.

04. Подстанция для питания близлежащих домов. В Макрорейяне все огорожено заборами — война, которая пришла сюда в семидесятые годы вместе с хрущевками, в каком-то смысле не закончилась до сих пор.

05. Внутри кварталов встречаются вот такие указатели, на них указано административное деление кварталов — Третий Макрорейян, блок 125.

06. Внутри Макрорейяна есть парк — его построили украинцы уже после вывода советских войск из Афганистана. Название парка по-украински "Дитячий парк" также вошло в язык дари в качестве имени собственного.

07. В парке играют дети и можно увидеть велосипедистов. В центре парка — футбольная площадка. Сейчас детям можно играть в любые игры, а при режиме талибов футбол был запрещен.

08. Идём дальше по улицам Макрорейана. Как и везде в Кабуле, на улицах идёт бойкая торговля всем подряд — от баклажанов до модных кофточек.

09. Один из популярных товаров, который можно встретить везде в городе — охлажденная бутилированная вода; воду как правило продают мальчишки. Электрических холодильников у них нет, и бутылочки с водой чаще всего продаются просто из тележки со льдом.

10. Девушка в маске изучает цены на продукты. Маски в Кабуле носят просто от пыли, которую несут сильные порывы ветра-"афганца".

11. А вот это газовые баллоны — магистрального газа в Кабуле до сих пор нет из-за постоянных войн, и людям приходится пользоваться привозным газом. Газовые баллоны в Афганистане не красные (привычные нам), а сине-серых оттенков, а вокруг вентиля есть ещё дополнительная защита — чтобы его не сбило во время транспортировки. Такими баллонами питаются абсолютно все плиты в Афганистане.

12. Улицы Макрорейяна. В бывших советских "стекляшках" сейчас кипит бойкая восточная торговля.

13. Тележка с фруктами и лавки.

14. Давайте заглянем внутрь кварталов. Начиная с семидесятых годов в Кабуле неспокойно, и поэтому нередко отдельные кварталы в Макрорейяне охраняются. Охрана сидит под импровизированными навесами и следит за всеми, кто входит внутрь квартала.

15. Нередко дополнительные заборы есть также и непосредственно у самих зданий — они огораживают территорию возле окон первого этажа.

16. За загородками можно увидеть автомобили, велосипеды и даже небольшие детские площадки.

17. А иногда за загородками просто растет зелень.

18. Давайте посмотрим, как выглядят подъезды — домофонов на дверях нет, но есть замки-засовы — предположу, что на ночь все подъезды просто запираются жильцами изнутри.

19. Сам подъезд представляет собой стандартный "хрущевский" подъезд, неотличимый от такого же в каком-нибудь Саратове или Калуге. Под лестницей слева жители соорудили запирающуюся кладовку с дверью из гофрированного профиля.

20. Из необычного — можно отметить решетки, которые установлены у некоторых квартир в качестве дополнительной защиты дверей. Видимо, решетки запираются на ночь изнутри — точно так же как и дверь подъезда.

21. Ещё один дом, чуть победнее — окна в подъезде здесь настежь открыты, а в окне между первым и вторым этажом установлена решетка — чтобы злоумышленник не проник в подъезд с козырька подъезда. Практически все балконы застеклены, а на некоторых окнах ещё и установлены дополнительные защитные решетки.

22. Внутри — обычный подъезд с кладовкой. Бросается в глаза полное остутствие почтовых ящиков.

23. Пролет между этажами:

24. Въезд во двор. На заборе, что ограждает квартал, можно увидеть мотки колючей проволоки типа "егоза".

25. Кварталы Макрорейяна.

27. В восьмидесятые годы по советскому телевидению эти хрущевки показывали как "великое достижение СССР, что должно будет принести счастье народу Афганистана".

28. О том, что вместе с этими хрущёвками в Афганистан пришла война, последствия которой продолжают сотрясать эту страну до сих пор — по советскому телевидению не рассказывали.

29. Говорили лишь о том, что вот мол мы сейчас понастроим в Афганистане хрущевок, и заживут они там счастливо и богато — точно так же, как и мы.

30. Ведь как известно — советский образ жизни самый лучший в мире — так говорят по телевизору, а там врать не будут.

31. Надежды на то, что поселившись в хрущевки, афганцы станут жить "обычной советской жизнью", оказались тщетными — нынешний Макрорейян живет своей, непривычной нам, но абсолютно органичной для Афгана жизнью.

32. Афганская культура впитала в себя и переварила советские хрущевки — не они изменили Афганистан, а Афганистан изменил их. Здешние улицы живут привычной жизнью восточного города, которая протекала в этих горах столетия назад.

33. В советской "стекляшке" внутри квартала сейчас работает аптека.

34. Как и в любом восточном городе — хозяин аптеки очень уважаемый человек, к которому можно придти в гости, выпить чаю, поговорить о здоровье или просто обсудить последние новости.

35. Посреди типовых советских кварталов появилась мечеть — сейчас в Макрорейяне функционирует несколько мечетей, куда люди приходят на намаз или просто пообщаться между собой, обсудить последние новости. По рассказам местных — сейчас на проповедях муллы уделяют большое внимание светским делам и говорят о важности жизни в мире и согласии.

36. Часть мечетей перестроена из бывших зданий советских клубов — СССР пытался отучить афганцев от религии, но тем самым вызвал ещё большее сопротивление советской идеологии.

37. Минарет над хрущевками. В старые времена на минареты поднимался мулла, чтобы созывать мусульман на намаз — сейчас это делается с помощью громкоговорителей, а минареты остались скорее для красоты.

38. Базарная площадь посреди Макрорейяна.

39. Как и столетия назад, торговцы продают здесь живых кур, баранину.

40. Овощи, фрукты.

41. Одежду.

42. Прямо здесь можно починить обувь.

43. И дать немного денег нищему — в исламе это считается очень хорошим делом.

44. Вот так сейчас живет район, который часто показывали в СССР во времена советско-афганской войны.

А закончить пост мне хотелось бы цитатой одного бывшего жителя Макрорейана родом из СССР, что жил там в восьмидесятые годы:

"Каждый хочет жить счастливо, без войны. Мы отняли у многих из афганцев простое счастье – быть дома, рядом со своими детьми, женами, любимыми, ездить на рыбалку, просто шептаться в кустах. Почему мы все думаем, что это нужно только нам? Почему никогда не думаем, что эти «дикие средневековые люди» не хотят того же? В конце концов, многие из них просто были такими же, как мы – горячими, ничего не понимающими и стремившимися уничтожить врага, вторгшегося на их Родину. Оставьте их в покое, наконец. Они достойны лучшей жизни. Они люди и, наверное, лучше многих из нас. "

Сложно с этим не согласиться.