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Невзоров: Telegram превратился в политические Фермопилы

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  • 19.04.2018, 12:38
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И эта битва прекрасна.

– Пошло уже три дня войны, а рваное и простреленное знамя Телеграма развевается еще над Россией и, кажется, предполагает развиваться, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Роскомнадзор своим лаптем тупо колотит по всему живому, опрокидывая, заваливая ни в чем не повинные сайты, домены, сервисы, а Телеграм жив-здоров. Такого еще не было никогда.

Вот посмотрите на Роскомнадзор, посмотрите на лицо Жарова. Понятно, что человек пришел к нам с картин с картин Васи Ложкина типа «Родина слышит» из шедевров Копейкина.

Так получилось, что Дуров ухитрился из простого мессенджера создать символ свободомыслия, законности и разума. Я, честно говоря, от компьютерщика такого не ожидал. И это конфликт Дурова не с Жаровым, а с российским режимом. И Телеграм превратился в такие политические Фермопилы. И эта битва упоительная, эта битва прекрасна.

С одной стороны — технология, современность, разум, а с другой — лапоть и дремучее державное озверение, кстати, довольно смешное, потому что оно оказалось и неуклюжим и бессильным.

Вот Роскомнадзор уже потратил миллиончики и миллиардочки на эту дикую операцию, и окажется он в полной заднице, причем как бы в любом случае, проиграет он или победит, ему гарантировано только одно место, где он окажется.

Вот брошена мощь, государственные миллионы, миллиарды кремлевских ботов штурмуют и ломают интернет. И заметно на этом фоне то инквизиторское сладострастие, которое проявляет Роскомнадзор. Посмотрите, с каким наслаждением и упорством он доставляет миллионам людей проблемы, как он радостно гадит и мешает всем жить.

Роскомнадзор уже заработал прочную репутацию идиотов. Вообще, меня здесь, честно говоря, здесь больше удручают психиатры, потому что вот такие простые формы административного садизма пока не внесены в реестр клинических острых проявлений, хотя следовало.

Мы знаем, что они ломают банковские счета, карты, кассы магазинов, статистику собесов, работу терминалов аэропортов, они ломают всё, до чего могут дотянуться. И в этом упоении казенщиной и бахвальством властью, в общем, мы видим и позор и мы видим серьезное основание для того, чтобы предречь, чем всё закончится.

Потому что история с Телеграмом обнажила ряд очень важных и интересных для нас нюансов. Пока они видны немногим, но со временем, к сожалению для общественного порядка, они станут понятны все более широкому круг лиц.


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