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В Гомеле показали 100 чудес света от National Geographic

  • 19.04.2018, 12:44

Среди фотографий есть работы белоруса.

Вы любите путешествия и фотографию? Вам нравится природа, экзотические животные и мировая архитектура? Тогда вам просто необходимо посетить выставку «100 чудес света», которая обосновалась в Галерее Г.Х. Ващенко. «Гомельский Зелёный портал» рассказывает несколько фотоисторий, которые можно увидеть на выставке.

«100 чудес света» — это международный фотофестиваль, который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге совместно с журналом «National Geographic». На выставке представлено 100 фотографий, которые были сняты в разных уголках нашей планеты на разную аппаратуру абсолютно разными людьми, для которых фотография — уже не просто хобби, а способ мировосприятия.

Каждую фотографию авторы сопроводили небольшой историей, которая отражает происходящее на снимке, чтобы зрители смогли в полной мере окунуться в его атмосферу.

Среди авторов есть один гомельчанин — известный в Гомеле фотограф и путешественник Юрий Бирюков, чьи работы регулярно публикуются в различных мировых изданиях. Его фотография называется «Масляный шарик Кришны»:

— Эта забавная фотография сделана в Южной Индии, в городке Мамаллапураме в штате Тамилнад. Огромный пятиметровый камень, который называется «Масляный шарик Кришны», кажется, вопреки законам физики стоит на скальном склоне в городском парке. На первый взгляд выглядит удивительно, что местный житель укрылся от жары и заснул в опасной тени шаткого валуна. На самом деле камень стоит очень прочно не одну сотню лет, его неоднократно пытались сдвинуть с места, даже, говорят, при помощи слонов, — пишет под снимком Юрий Бирюков.

Марко Корошец «Нова-горица, Словения»:

«Густой туман над городом Нова-горица и длительные температурные отклонения вызвали чрезвычайно яркий образ: чистое небо над облаками и туман, великолепно подсвеченный городскими огнями».

Марко Корошец — метеоролог из Словении, работает в метеорологической станции определения дорожных условий. Марко увлекается фотоохотой за ураганами и съёмкой природных катаклизмов по всему миру.

Ещё одна работа Марко, представленная на выставке, снята в хорватском городе Пула и называется «Сияющее безумие»:

— На фото изображён шторм чрезвычайной силы с многочисленными вспышками молний. Буря, продлившаяся несколько часов, медленно перемещалась вдоль побережья, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы сделать необходимый снимок, — поясняет происходящее на фотографии Марко.

Давид Шамбон — французский фотограф-любитель, занимающийся макросъёмкой на протяжении десяти лет, фотография «Чужой»:

— Свет ложится наиболее красиво, а насекомые ещё спят и ждут солнца для просушки. Часто я работаю со штативом для максимально точной фокусировки изображения. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы насладиться красотой природы, нужно просто встать пораньше.

Тома Виньо — учёный океанолог и подводный фотограф. Основным предметы его изучения являются акулы, но он всегда рад встречам и с другими морскими обитателями и охотно запечатлевает их на своих фотографиях и в документальных фильмах. Фотография «Двойная черепаха» снята во Французской Полинезии:

— Эту черепаху зовут Хина, её спасли в водах Французской Полинезии от болезни. Угол, под которым сделан этот подводный снимок, позволяет увидеть деревья и отражение черепахи.

Снимок Дэниела Фокса «Взгляд»:

— Фото было сделано в центре помощи диким животным в Игуасу на северо-востоке Аргентины. Птица на фото — чёрно-белый ястреб. Животные часто попадают в этот центр после встречи с человеком либо в результате ранения. Я получил специальное разрешение зайти в клетку ястреба и сидел на расстоянии трёх метров от него в течение часа, прежде чем сделал это фото.

Ченг Шуи Линг — фотограф дикой природы, неоднократный победитель международных конкурсов. Фото «Детёныш орангутанга»:

— Этот детёныш орангутанга прекрасно проводит время, карабкаясь по верёвкам со своими товарищами. Многих животных в сингапурском зоопарке не держат в клетках, а позволяют им жить в открытых пространствах на прилегающих территориях.

Джим Цукерман — один из самых известных мировых фотографов природы, автор 22 книг по различным аспектам фотографии. Джим преподавал художественную фотографию во многих университетах и частных школах, а сейчас ведёт онлайн курсы по фотографии. Его интересы в области фотографии необычайно широки: кроме съёмок природы Джим фотографирует детей, занимается fashion-съёмкой, а также электронной макрофотографией. Фото «Фестиваль снега и льда», Харбин (Китай):

— Этот снимок был сделан при температуре −35 градусов по Цельсию. Ледяной город сооружён из блоков льда из местной реки и подсвечен встроенными в них разноцветными огнями. Это одно из самых невероятных зрелищ в мире!

Эти и другие фотографии можно увидеть в Галерее Г.Х. Ващенко до 16 июня.


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