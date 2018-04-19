Демонстранты в Армении меняют тактику: прямой репортаж с улиц Еревана 19.04.2018, 12:59

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Фото: photolure.am

Лидер народных протестов предложил новый метод ненасильственного сопротивления.

Протестующие в Ереване проводят массовое шествие по центральным улицам города, сообщает azatutyun.am.

Никол Пашинян, лидер борьбы против продолжения власти экс-президента Сержа Саргсяна на посту премьер-министра, объявил своим сторонникам, что сегодня их тактика меняется.

«Сегодня мы не перекрываем дороги, а идем вдоль проезжей части улиц и призываем водителей автомобилей сигналить, если они против Сержа Саргсяна», - заявил он.

Участники проходящей в Ереване акции протеста перекрыли движение по проспекту Аршакуняц. Движение по одной стороне перекрыто полностью, по другой стороне частично .

Шествие спокойно прошло мимо оцепленного полицейскими торгового центра «Ереван молл» и продолжило движение в сторону Третьего участка. До этого митингующие попытались войти в торговый центр «Петак», чему воспрепятствовали полицейские. Некоторые участники шествия «вооружены» вувузелами, что вместе с сигналами автомобилей создает существенный шумовой фон.