Гостиничный бизнес Беларуси перестал интересовать инвесторов 3 19.04.2018, 13:03

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Объясняется это простой математикой.

В регионы, даже в областные центры потенциальные инвесторы вообще отказываются идти. Потенциальный инвестор смотрит на окупаемость гостиницы в пределах 8-10 лет. В редких случаях инвестор может предложить цену исходя из окупаемости в 15 лет, пишет «Ежедневник».

Но это только в том случае, если этот инвестор глобальный оператор, который готов провести ребрендинг и подстроить работу под новую сеть. Гостиницы семейного типа, как любят многие выражаться, вообще на данный момент инвесторов в Беларуси не интересуют. Объясняется это простой математикой.

Возьмем для примера гостиницу 4 звезды. Месячная доходность гостиницы составляет 20 тыс. долларов. Общая площадь 6 тыс. кв. м., 100 номеров. Обременения по кредитам и займам отсутствуют. Казалось бы, очень привлекательный вариант. Но инвестор считает несколько иначе. Он берет доходность в 20 тыс. долларов и умножает ее на 12 месяцев, а потом еще на 8 или 10 лет.

В итоге, если брать окупаемость в 8 лет окупаемость, то продать такую гостиницу можно не более чем за 1,92 млн долларов. Если инвестор рассчитывает окупить вложения через 10 лет, то гостиница потянет не более чем на 2,4 млн долларов.

Между тем, многим владельцам такой недвижимости кажется, что их гостиница стоит дорого и предложенная инвестором цена не оправданно низкая. Но, как сказал один из Европейских инвесторов при продаже одной из гостиниц, даже самая богато отделанная гостиница в центре города, если она не приносит доход, это всего лишь кирпичи и не более.

Теперь вернемся к стоимости квадратного метра по регионам. На приведенном примере цена в 1,92 млн долларов формирует цену квадратного метра на уровне всего лишь 320 долларов. Если же цена гостиницы составит 2,4 млн долларов, то ее квадратный метр будет оценен в 400 долларов. Речи о цене в 1-1,5 тыс. долларов за квадрат даже не идет.

Хотя многие продавцы смотрят на другие сегменты рынка и утверждают, что квадрат гостиницы, не может стоить меньше 1000 долларов. Но факт - вещь упрямая.

Средняя годовая заполняемость гостиниц в Минске не превышает 45%. А в регионаx этот показатель даже ниже. Конечно же при такой заполняемости говорить о высоких доходах не приходится. Тем более, что в регионах слабо развита, либо не развита вообще туристическая база, редко проводятся глобальные массовые мероприятия, которые требовали бы расселения большого количества человек. Как правило, гостиницы в регионаx заполняются за счет командированных лиц.

Отсюда вытекает печальная факт, что гостиничный бизнес Беларуси наименее привлекателен для инвесторов среди всех сегментов коммерческой недвижимости. В ближайшей перспективе не намечается даже подвижек в сторону привлекательности данного сегмента.