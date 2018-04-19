Обращение армянских журналистов к международным СМИ 19.04.2018, 13:15

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Фото: AFP

Телеканал ГАЛА призывает коллег к солидарности в тяжелое для Армении время.

В обращении, которое также поступило в редакцию Charter97.org, говорится:

«Уважаемые коллеги!

Обращаемся к вам, международным средствам массовой информации, в частности к тем, с которыми имеем честь сотрудничать. Сообщаем вам, что в Армении происходят судьбоносные для нашего общества события.

В стране проходят мирные акции протеста, митинги и шествия.

Это осознанная личная борьба свободомыслящего гражданина, так как десятки тысяч представителей общественности, в основном студенты и молодые активисты, защищают свои права, борются за утверждение в их стране законности и демократических ценностей.

Это вклад передовой армянской общественности во всемирный процесс демократизации.

Зная, на что способен нынешний правящий режим Армении, в частности, учитывая разгон демонстрантов в марте 2008 года, в котором погибло 10 человек, мы призываем наших коллег по всему миру держать в центре внимания события в Армении. Это будет определенным сдерживающим и отрезвляющим фактором для системы власти, который остановит провокации и несоразмерное применение силы.

Таким образом, помимо выполнения своего профессионального долга – передачи информации, мы сможем также спасти жизни и судьбы людей.

Телекомпания ГАЛА»