закрыть
19 апреля 2018, четверг, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Обращение армянских журналистов к международным СМИ

  • 19.04.2018, 13:15
  • 1,190
Фото: AFP

Телеканал ГАЛА призывает коллег к солидарности в тяжелое для Армении время.

В обращении, которое также поступило в редакцию Charter97.org, говорится:

«Уважаемые коллеги!

Обращаемся к вам, международным средствам массовой информации, в частности к тем, с которыми имеем честь сотрудничать. Сообщаем вам, что в Армении происходят судьбоносные для нашего общества события.

В стране проходят мирные акции протеста, митинги и шествия.

Это осознанная личная борьба свободомыслящего гражданина, так как десятки тысяч представителей общественности, в основном студенты и молодые активисты, защищают свои права, борются за утверждение в их стране законности и демократических ценностей.

Это вклад передовой армянской общественности во всемирный процесс демократизации.

Зная, на что способен нынешний правящий режим Армении, в частности, учитывая разгон демонстрантов в марте 2008 года, в котором погибло 10 человек, мы призываем наших коллег по всему миру держать в центре внимания события в Армении. Это будет определенным сдерживающим и отрезвляющим фактором для системы власти, который остановит провокации и несоразмерное применение силы.

Таким образом, помимо выполнения своего профессионального долга – передачи информации, мы сможем также спасти жизни и судьбы людей.

Телекомпания ГАЛА»


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель