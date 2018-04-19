Трамп: Если встреча с Ким Чен Ыном окажется бессмысленной, я ее покину 19.04.2018, 13:13

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Глава Белого дома рассказал о возможной встрече с главой КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, еcли во время ее проведения прийдет к выводу, что она бессмысленна, пишет "Новое время".

"Если во время встречи я увижу, что дальнейшее ее продолжение бессмысленно, я ее сразу же покину", - цитирует Трампа Reuters.

Ранее Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года.

По данным канала NBC, стороны рассматривают в качестве возможных мест встречи страны Европы и, в частности, Швейцарию. Исключается ее проведение в Пхеньяне, Пекине и Монголии, поскольку проведение саммита в этих локациях вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.