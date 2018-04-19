закрыть
19 апреля 2018, четверг, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Трамп: Если встреча с Ким Чен Ыном окажется бессмысленной, я ее покину

  • 19.04.2018, 13:13
Фото: EPA

Глава Белого дома рассказал о возможной встрече с главой КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, еcли во время ее проведения прийдет к выводу, что она бессмысленна, пишет "Новое время".

"Если во время встречи я увижу, что дальнейшее ее продолжение бессмысленно, я ее сразу же покину", - цитирует Трампа Reuters.

Ранее Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года.

По данным канала NBC, стороны рассматривают в качестве возможных мест встречи страны Европы и, в частности, Швейцарию. Исключается ее проведение в Пхеньяне, Пекине и Монголии, поскольку проведение саммита в этих локациях вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель