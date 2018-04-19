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Витебские учителя записали рэп и прославились в сети

  • 19.04.2018, 13:14

За несколько часов позитивный ролик посмотрели более 16 тысяч человек.

В среду вечером в группе «Типичный Витебск» во «ВКонтакте» появилось видео, где учителя средней школы № 5 Витебска читают рэп. Рэп — это напутствие выпускникам. За несколько часов позитивный ролик посмотрели более 16 тысяч человек.

Портал tut.by связался с креативными педагогами.

— Откуда идея? — удивляется звонку Светлана Ломакина, учитель белорусского языка и литературы. — Подсмотрели в интернете.

Оказывается, видео сняли еще в прошлом году. Тогда Светлана Владимировна была классным руководителем 11 «А», ребятам из которого клип и посвящался. Впервые учительский рэп залили на YouTube еще летом 2017-го, но смотрели его не очень активно. Почему сейчас видео вдруг стало набирать популярность, педагог не знает и с улыбкой рассказывает об идее ролика.

— У нас был очень дружный класс, — говорит Светлана Ломакина. — Родители с таким энтузиазмом готовились к выпускному! На каждом собрании у них была новая идея поздравления. Одна из них — записать клип.

— 11-м «А» в школе все восхищались, поэтому, когда в учительской я предложила: «А давайте запишем для них клип!», — коллеги согласились, — собеседница вспоминает, с чего все началось. — Никто не отказался.

Слова для песни, говорит Светлана Владимировна, подсмотрели в интернете. Правда, чтобы они подходили именно для 11 «А», классная их немного подкорректировала: «что-то выбросила, что-то дописала».

Клип снимали на весенних каникулах. Справились всего за два часа.

— Петь рэп было очень сложно, — не скрывает собеседница. — Мы включали бит, и каждый учитель на камеру по несколько раз повторял свои фразы. Честно скажу, не получалось, но нас поддержал оператор, сказал: «Пойте по десять раз, а нужное я потом вырежу».

Чтобы быть похожими на настоящих рэперов, вместо строгих костюмов педагоги переоделись в байки и кепки.

— Как вам в таких нарядах?

— Отлично! — шутит Светлана Владимировна.

— А как ребята отреагировали на необычный подарок?

— Чуть со сцены от удивления не упали, — улыбается собеседница. — Они не поверили своим глазам. Всем очень понравилось.


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