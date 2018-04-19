закрыть
19 апреля 2018, четверг, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Отстояли: химического производства возле Севастопольского парка в Минске не будет

  • 19.04.2018, 13:33

Жители микрорайона одержали победу над планами властей.

Недавно в Минске разгорелся конфликт между жильцами и инвесторами с городскими властями. В Зеленом Луге, рядом с Севастопольским парком, хотели разместить химическое производство акрилатных мономеров. Местные жители выступили против такого соседства и составили петицию, в которой обосновали свою позицию. Сегодня стало известно, что производства там все же не будет, сообщает onliner.by.

В феврале 2018 года администрация Первомайского района г. Минска проводила общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» (далее — отчет о ОВОС). При ознакомлении с отчетом жителями были выявлены нарушения градостроительного, экологического и природоохранного законодательства, а также значительные расхождения в данных отчета по сравнению с ранее выносимой на обсуждение версией отчета об ОВОС.

Местные жители сформулировали список замечаний и предложений и передали администрации Первомайского района в надежде, что их услышат. Не зря. Заказчик планируемой застройки отказался от планов по размещению производства вблизи Севастопольского парка и жилых домов, о чем известил администрацию Первомайского района Минска. При подведении итогов общественного обсуждения комиссия учла мнение граждан и посчитала нецелесообразным размещение этого объекта по Логойскому тракту, 22/2.

Заказчик планируемой хоздеятельности — ЗАО «Голографическая индустрия» — отказался от планов по размещению химпроизводства вблизи Севастопольского парка и жилых домов, о чем известил администрацию Первомайского района г. Минска.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель