Отстояли: химического производства возле Севастопольского парка в Минске не будет 19.04.2018, 13:33

Жители микрорайона одержали победу над планами властей.

Недавно в Минске разгорелся конфликт между жильцами и инвесторами с городскими властями. В Зеленом Луге, рядом с Севастопольским парком, хотели разместить химическое производство акрилатных мономеров. Местные жители выступили против такого соседства и составили петицию, в которой обосновали свою позицию. Сегодня стало известно, что производства там все же не будет, сообщает onliner.by.

В феврале 2018 года администрация Первомайского района г. Минска проводила общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» (далее — отчет о ОВОС). При ознакомлении с отчетом жителями были выявлены нарушения градостроительного, экологического и природоохранного законодательства, а также значительные расхождения в данных отчета по сравнению с ранее выносимой на обсуждение версией отчета об ОВОС.

Местные жители сформулировали список замечаний и предложений и передали администрации Первомайского района в надежде, что их услышат. Не зря. Заказчик планируемой застройки отказался от планов по размещению производства вблизи Севастопольского парка и жилых домов, о чем известил администрацию Первомайского района Минска. При подведении итогов общественного обсуждения комиссия учла мнение граждан и посчитала нецелесообразным размещение этого объекта по Логойскому тракту, 22/2.

Заказчик планируемой хоздеятельности — ЗАО «Голографическая индустрия» — отказался от планов по размещению химпроизводства вблизи Севастопольского парка и жилых домов, о чем известил администрацию Первомайского района г. Минска.