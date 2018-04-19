В Китае создали самый большой в мире корабль из «Lego» 1 19.04.2018, 13:51

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На создание корабля ушло более 2,5 миллионов деталей.

Компания «Dream Cruises» (Гонконг, Китай), запустившая новый 18-палубный круизный лайнер, решила оригинально отметить это событие, пишет 120.su.

Около 1000 человек, использовав более 2,5 миллионов деталей конструктора «LEGO», построили копию этого корабля, которая весит более 2800 килограммов. Длина модели составляет 8,44 метра, ширина — 1,33 метра, а высота — 1,53 метра.

Участники необычного мероприятия занимались «судостроением» под контролем Энди Хунга — известного на всю страну конструктора, уже долгое время работающего с «LEGO».

И хотя на получившемся корабле будет проблематично отправиться в плавание, он по праву был занесён в Книгу рекордов Гиннеса, ведь модель на данный момент является самой большой в мире.