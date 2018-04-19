закрыть
19 апреля 2018, четверг, 16:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Андрей Бастунец: Из-за поправок к закону о СМИ белорусы будут уходить в «рунет»

1
  • 19.04.2018, 13:55
  • 1,569
Андрей Бастунец
Фото: БАЖ

Новая редакция закона ослабляет защиту информационного пространства Беларуси.

Об этом председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец заявил сайту Charter97.org, комментируя поправки в закон о средствах массовой информации, которые сегодня в «палате представителей» приняли в первом чтении:

- Поправки приняли в первом чтении несмотря на мнения, которое высказывали на эту тему и БАЖ, и представители независимых СМИ, и бизнес-сообщества. У нас на сайте опубликован анализ законопроекта и ряд основных замечаний по нему. Сейчас мы надеемся, что наши замечания буду учтены во втором чтении.

- На ваш взгляд, какие могут быть последствия принятия этого закона?

- Очевидно, что цель этого законопроекта - усиление государственного контроля за интернет-пространством Беларуси. Во-первых, поправки могут привести к самоцензуре в интернет-ресурсах. Во-вторых, к увеличению прямой цензуры. Ведь законопроект предусматривает мониторинг интернет-публикаций со стороны Министерства информации. А в-третьих, просто к тому, что часть белорусских пользователей уйдет в российские интернет-ресурсы, что вряд ли отвечает заявленным целям законодательства. В числе которых находилась «защита» информационного пространства Беларуси.

Говоря о идентификации комментаторов на интернет-форумах хочу отметить, что пока формы идентификации не определены. Называлась представителями Министерства информации идентификация комментаторов через СМС. На мой взгляд, это технически и материально очень усложняет жизнь интернет-ресурсам, на которые, кстати, возлагается полная ответственность за все содержание, в том числе и за комментарии, которые посетители размещают.

Хочу подчеркнуть, что идентификация комментаторов противоречит одной из ценностей интернета, которая сегодня очень важна в недемократических странах — анонимность.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель