Андрей Бастунец: Из-за поправок к закону о СМИ белорусы будут уходить в «рунет» 1 19.04.2018, 13:55

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Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Новая редакция закона ослабляет защиту информационного пространства Беларуси.

Об этом председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец заявил сайту Charter97.org, комментируя поправки в закон о средствах массовой информации, которые сегодня в «палате представителей» приняли в первом чтении:

- Поправки приняли в первом чтении несмотря на мнения, которое высказывали на эту тему и БАЖ, и представители независимых СМИ, и бизнес-сообщества. У нас на сайте опубликован анализ законопроекта и ряд основных замечаний по нему. Сейчас мы надеемся, что наши замечания буду учтены во втором чтении.

- На ваш взгляд, какие могут быть последствия принятия этого закона?

- Очевидно, что цель этого законопроекта - усиление государственного контроля за интернет-пространством Беларуси. Во-первых, поправки могут привести к самоцензуре в интернет-ресурсах. Во-вторых, к увеличению прямой цензуры. Ведь законопроект предусматривает мониторинг интернет-публикаций со стороны Министерства информации. А в-третьих, просто к тому, что часть белорусских пользователей уйдет в российские интернет-ресурсы, что вряд ли отвечает заявленным целям законодательства. В числе которых находилась «защита» информационного пространства Беларуси.

Говоря о идентификации комментаторов на интернет-форумах хочу отметить, что пока формы идентификации не определены. Называлась представителями Министерства информации идентификация комментаторов через СМС. На мой взгляд, это технически и материально очень усложняет жизнь интернет-ресурсам, на которые, кстати, возлагается полная ответственность за все содержание, в том числе и за комментарии, которые посетители размещают.

Хочу подчеркнуть, что идентификация комментаторов противоречит одной из ценностей интернета, которая сегодня очень важна в недемократических странах — анонимность.